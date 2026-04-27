白宮記協晚宴槍擊／槍嫌住加州托倫斯 台裔市長：堅決反對暴力

白宮記協25日晚宴驚傳槍響，當局調查時透露開槍的槍嫌為加州托倫斯市(Torrance)居民，台裔市長陳光豪，隨即發布聲明，強調不能用一人被控犯下的罪行定義這座城市，托倫斯市「堅決反對政治暴力」。

川普總統25日晚出席白宮記者協會(White House Correspondents Association)晚宴時，宴會廳外突傳槍響，川普與第一夫人梅蘭妮亞緊急撤離華盛頓希爾頓飯店，犯嫌隨後當場被捕。

兩名知情人士告訴美國有線電視新聞網(CNN)，執法部門已確認31歲、居住在洛杉磯郊區托倫斯的艾倫(Cole Tomas Allen)就是被制伏的持槍男子。

在聯邦調查局及其他執法單位搜索一處疑似與槍手有關的房產後，台裔的托倫斯市長陳光豪(George K.Chen)發布聲明。

據報導，陳光豪市長表示：「我們注意到有報導指稱犯嫌是托倫斯居民。儘管這層關聯令人非常不安，但一個人被控犯下的行為不能定義我們的城市。」

他強調，托倫斯市「堅決反對政治暴力、極端主義及任何形式的仇恨行為」。

據報導，在聯邦調查局探員試圖從法官獲得搜查令，進入艾倫在托倫斯市的住家，他們一直在屋外等候，得到搜索令後進入搜查艾倫位住所。25日晚現場的影片顯示，艾倫的住所外聚集大量執法人員，包括特警隊員和裝備。午夜前不久，影片顯示特工進入了屋內。