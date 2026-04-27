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白宮記協晚宴槍擊／英王如期訪美 將與川普雙邊會談、在國會發表演說

世界日報／ 編譯中心／綜合報導
英王查爾斯三世與王后卡蜜拉將於27日抵美，展開4天訪美行程，並按原計畫進行，不受白宮記協晚宴槍擊事件影響。(美聯社)
英王查爾斯三世與王后卡蜜拉將於27日抵美，展開4天訪美行程，並按原計畫進行，不受白宮記協晚宴槍擊事件影響。(美聯社)

在川普總統25日晚出席的一場晚宴驚傳槍擊後，白金漢宮26日宣布，英王查爾斯三世與王后卡蜜拉預定前往美國的四天行程，將依原計畫進行。

路透報導，白金漢宮(Buckingham Palace)發言人指出：「經過大西洋兩岸一整天協商，並依據政府建議，我們可以證實兩位陛下的國是訪問將會按照計畫進行。」「國王和王后非常感謝所有迅速協助確保行程如期進行的人士，並且期待明天行程正式展開。」

法新社報導，白宮記者協會年度晚宴25日晚發生槍擊時，距離英王查爾斯三世與王后卡蜜拉(Queen Camilla)展開為期四天對美國國是訪問還不到48小時。

白金漢宮稍早表示，查爾斯三世對川普、第一夫人梅蘭妮亞及其他賓客均未受傷感到「非常寬慰」。

於美國獨立250周年之際展開的這項訪問旨在彰顯英美歷史夥伴關係，期間查爾斯三世與卡蜜拉將會走訪華府和紐約。

查爾斯三世訂27日起對美國進行國是訪問，行程涵蓋華府、紐約和維吉尼亞州。按規畫，查爾斯三世將接受川普設宴款待，兩人擬共同出席英美雙邊會談，查爾斯三世另將在美國國會發表演說。華府是查爾斯三世訪美行首站。

查爾斯三世也將成為自從他的母親、已故女王伊麗莎白二世於1991年之後，首位在美國國會發表演說的英國君主。這對王室夫婦還將與川普和梅蘭妮亞共進下午茶，並且出席國宴。

英王查爾斯三世與王后卡蜜拉將於27日抵美，展開4天訪美行程，並按原計畫進行，不受白宮記協晚宴槍擊事件影響。(美聯社)
英王查爾斯三世與王后卡蜜拉將於27日抵美，展開4天訪美行程，並按原計畫進行，不受白宮記協晚宴槍擊事件影響。(美聯社)

離開華府、轉往紐約之前，查爾斯三世和卡蜜拉將向陣亡將士紀念碑獻上花圈和鮮花，標誌英美之間多年來的軍事夥伴關係。

據白金漢宮規畫，查爾斯三世和卡蜜拉在紐約除了將出席一系列經濟、文化藝術、兒少關懷等軟性活動，也將悼念死於2001年911恐怖攻擊事件的民眾，並與救難人員和罹難者家屬會面。今年的9月11日是911事件25周年。

值得一提的是，今年適逢童書「小熊維尼」(Winnie-the-Pooh)問世100年。致力推廣、本身也熱愛閱讀的卡蜜拉在紐約一場英美文學招待會上，預計將觸及英美讀者對「小熊維尼」的共同喜愛。「小熊維尼」的文本和插畫創作者都是英國人。

結束紐約行程後，在維吉尼亞州，查爾斯三世和卡蜜拉將出席一系列社區、生態保育和原住民文化活動。

查爾斯三世接著將前往百慕達，展開為期兩天的訪問。白金漢宮表示，這是查爾斯首次以君主身分出訪英國海外領土。 

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