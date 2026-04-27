白宮記協晚宴槍擊／WSJ：槍手事先入住 靠「1張房卡」突破維安

白宮記者協會晚宴槍擊事件凸顯的關鍵問題是：槍手如何接近川普總統出席的活動現場？眾議院監督暨政府改革委員會(House Oversight and Government Reform Committee)發言人說，委員會在25日晚間事發之後，便要求特勤局必須提出簡報。

華爾街日報報導，26日的晚宴當場有排名前五名的總統接任者，但嫌犯只靠前一天入住飯店，等於靠一張房卡就突破了維安防線。嫌犯艾倫在寫給家人的信裡甚至嘲笑特勤的安檢，不知道特勤局在幹嘛，他們只關注當天，可是他們沒想到有人提前一天到會怎樣。

代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)26日接受媒體訪問時說，截至26日上午，聯邦調查局(FBI)、特勤局(US Secret Service)以及地方官員已經執行多道搜索令，包括搜查在嫌犯身上搜到裝置。布蘭奇說，執法部門現正調查槍手犯罪動機，積極訪查與槍手熟識的證人。

華府特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)25日晚間說，嫌犯將面臨使用危險武器攻擊聯邦官員、在暴力犯罪過程裡使用武器等罪名起訴。布蘭奇26日則說，隨著調查行動持續展開，嫌犯可能還將面臨更多起訴罪名。

布蘭奇說，槍手從加州搭火車到芝加哥，然後再從芝加哥搭火車到華府，24日住進華府希爾頓酒店(Washington Hilton)。白宮記協晚宴數十年來都在華府希爾頓酒店舉行，前總統雷根1981年遭到槍擊案也在這間酒店。

槍手艾倫硬闖會場，遭特勤局探員制伏，未釀成重大傷亡。(路透)

川普2024年大選期間在賓州遭遇槍手行刺未遂之後，眾院監督委員會便要求特勤局局長金柏莉‧齊特爾(Kimberly Cheatle)出席聽證會。齊特爾在聽證會上面臨猛烈質詢，隔天便請辭。

特勤局發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)26日上午表示，一名特勤局人員被嫌犯開槍擊中，送醫之後已經出院，所幸有防彈背心防止了悲劇的發生。

華盛頓郵報根據現場影像分析與目擊者證詞，嫌犯當時衝過酒店裡的特勤局安全檢查哨，穿過金屬探測器，來到直街通往活動地點宴會廳的樓梯頂端，當時川普與內閣首長、媒體記者都已聚集在宴會廳內。樓梯底部就是宴會廳大門，川普坐在舞台上的貴賓席則面對大門。

從監視器畫面對照酒店現場位置，槍手晚間8時35分遭到制伏之前，至少衝刺約60呎距離。

華盛頓都會警察局代理局長卡羅爾(Jeff Carroll)說，槍手攜帶一把霰彈槍、一把手槍還有多把刀子。他說，槍手被制伏時並未中彈，但有一名特勤人員受傷。