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白宮記協晚宴槍擊／撤離當下…川普好奇喊：等一下、讓我看看

世界日報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普25日在白宮記者協會晚宴。（路透）
美國總統川普25日在白宮記者協會晚宴。（路透）

紐約時報報導，美國總統川普26日受訪透露，25日在白宮記者協會晚宴突遇槍擊當下，一度想留在現場，不斷要求試圖將他帶離的探員「等一下」。另外，川普證實槍手行凶前留下一份宣言，當主持人覆述內容疑似影射川普為戀童癖時，川普勃然大怒，痛斥主持人「丟臉」。

川普25日出席白宮記者協會晚宴突遇槍擊，槍手為來自加州托倫斯的31歲男教師艾倫（Cole Allen）。

川普26日受訪CBS節目「60分鐘」（60 Minutes），被問是否知道自己是槍手目標時，川普稱「不知道」，並證實，槍手行凶前留下一份宣言，「從內容看來，槍手歷經不少狀況；他的手足都曾向警方通報，家人高度擔憂。他大概是個病得不輕的傢伙」。他還稱，這名槍手原本是基督徒，後來變成反基督教。

主持人歐唐納爾（Norah O'Donnell）回憶，當時她就在距離川普不遠處，現場可聽見疑似槍聲或騷動，附近人士甚至聞到火藥味，眾人紛紛趴倒在地。

問及當下是否擔心有人受傷時，川普則稱自己「並不擔心」，他說：「我了解人生。我們生活在一個瘋狂的世界。」

川普憶述，當他被拉離晚宴的當下，因為好奇現場發生什麼事，「我想看看到底怎麼回事」。他描述自己一直對探員說「等一下、讓我看看、等一下」；探員則不斷請求他趴下。但他也澄清，自己並非在趴下時要求探員等待，而是先跟著探員轉身離開，走到約一半時，才被要求「請趴到地上」，於是與第一夫人梅蘭妮亞一起趴下。

最後川普夫婦一起完全趴到地上，他說：「我當時心想自己以前經歷過幾次這種事」，但是梅蘭妮亞並沒有，儘管如此，她在壓力當下仍表現得很好。

後續歐唐納爾追問槍手宣言，並覆述內容稱「政府官員都是目標」、不願再讓「戀童癖、強姦犯和叛徒」讓自己雙手沾上罪行等文字時，川普瞬間勃然大怒，痛批歐唐納爾「可怕」、「丟臉」，不該在節目上念出「病人寫的垃圾」。

川普強調自己「不是強姦犯，也不是戀童癖」，與淫魔富豪艾普斯坦相關案件毫無關聯。

根據事發當時影片，靠近副總統范斯的特勤人員先一步將范斯護衛離開講台，接著過了五秒，才見川普在特勤人員戒護下起身離開，川普在進入後台的布幕前，還跌了一跤。這個先後順序，在網路上引發網友熱議。

現場畫面顯示，事發時一名特勤人員將范斯從座位上拉起，另外兩名特勤人員緊跟在後將范斯迅速帶離會場。這時候川普似乎還不清楚發生什麼事。據川普自己在記者會上說，當下他以為是服務生的餐盤掉了。但第一夫人梅蘭妮亞似乎較為警覺，感覺聲音不太對勁。

隨後，川普和梅蘭妮亞在數名特勤人員的掩護下離開講台。影片曝光後美國網友提出質疑，並表示「為什麼他們先救了范斯」。

國會眾議員麥考爾（共和黨，德州）周日表示，在周六白宮記者協會晚宴發生槍擊事件後，特勤局應該「重新考慮」川普總統和副總統范斯是否應該出席同一活動。

當晚也出席華府活動的麥考爾在接受CNN的「國情咨文」採訪時表示：「我從中得到的啟示是，總統繼任順序。」

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