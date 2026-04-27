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白宮記協晚宴槍擊／安檢不足？晚宴僅「1道安全關卡」

世界日報／ 編譯羅方妤／綜合報導
槍手硬闖白宮記者協會宴會會場，特勤局迅速反應，立即封鎖現場。(路透)
槍手硬闖白宮記者協會宴會會場，特勤局迅速反應，立即封鎖現場。(路透)

美國白宮記者協會25日晚宴發生槍手強闖開火事件，嫌犯已被捕。英國前駐美大使達洛克告訴英國BBC，這場活動「確實存在安全問題」。

達洛克說，「只要出示邀請函就能進入這棟建築」，而進入宴會廳需要穿過金屬探測器，接受行李檢查。他補充說：「但那畢竟是一間飯店，住滿飯店房客。」

達洛克表示，對於「心懷不軌」的人而言，「只需要通過一道安全檢查關卡」。

參加晚宴的BBC記者奧多諾霍說法也和達洛克類似。他說，他當時走了幾個街區抵達飯店，就站在大約6呎外，向對方揮舞邀請函就獲准進入，沒有人查看他的身分證件。

奧多諾霍說，他進入宴會廳時稍微被檢查了一下，但即使他穿過金屬探測器時警報響起，相關人員也沒有要求他清空口袋。

奧多諾霍表示，特勤局人員善盡職責，阻止了槍手進入宴會廳，但安全封鎖線就在宴會廳門外，而飯店客人很多。

福斯新聞報導，德國之聲記者科馬多夫斯基在社群媒體上分享了一張紙質入場券的照片，稱這是進入華盛頓希爾頓酒店宴會廳「唯一必需的憑證」。他寫道：「進入大廳前無需安檢。」

ABC新聞記者彼得森在X上撰文稱，她已經參加該活動十多年了，她給出了一個更為謹慎的評價，稱整體安全形勢似乎與往年一致。 她形容，今年總統出席晚宴的人群和安保人員「差不多是往年的樣子」，這表明今年的情況與往年並無明顯不同。

不過，她說今年晚宴發生的事可能會永久改變未來處理此類事件的方式。

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