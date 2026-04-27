世界盃車資暴漲 紐新4國會議員促FIFA補貼交通費

隨著世界盃將於今夏展開，新澤西運輸局(NJ Transit)日前宣布的150元天價來回火車票價引起爭議不斷。四名來自紐約及紐澤西的民主黨國會議員就此聯署致函國際足聯(FIFA)，要求其補貼球迷的交通費用。交通官員亦發出警告，建議跨州通勤族在賽事期間儘量居家辦公。

交通恐癱瘓 官員建議跨州通勤族賽期居家上班

按照現行安排，球迷乘火車從紐約前往大都會人壽球場(MetLife Stadium)的來回票價為150元，搭接駁巴士則需80元，而同一段路程平日票價僅為12.9元。州府官員表示，高票價是為了確保48億元的交通運輸費用由球迷承擔，而非由紐澤西州納稅人埋單。

新澤西州眾議員佩尤(Nellie Pou)、梅南德斯(Rob Menendez)，與紐約州眾議員納德勒(Jerry Nadler)、高德曼(Dan Goldman)等在聯署信中指出，「鑑於FIFA將從這些賽事中獲得的龐大收益，該組織有責任補貼交通費用，讓來自世界各地的球迷能夠參與這項全球最受歡迎的體育盛事」。

新澤西州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)早已帶頭向FIFA施壓，她本月初在電台節目上直言，「FIFA預計從中賺取約110億元，他們有責任分擔部分交通費用」。

FIFA預計將從今屆世界盃獲得收入逾110億元；其官方對議員的聯署信未有即時回應。FIFA此前對設定的高票價表示驚訝，並指出最初的協議曾要求提供免費交通，後雖修訂為按成本收費，但目前的定價顯然超出預期。

與此同時，港務局(Port Authority)執行董事加西亞(Kathryn Garcia)亦發出警告，呼籲紐新兩州通勤居民在世界盃期間盡量在家工作；「如果你不是出席賽事，請盡可能在家工作，因為屆時紐約市及新澤西的交通將會極度壅塞」。

官員預計，每場賽事將有約4萬名球迷使用公共交通，賓州車站(Penn Station)的新澤西捷運月台更將在每場賽事前四小時及賽後三小時，對非入場觀眾關閉。加西亞同時警示民眾，網約車或非法計程車在賽事期間並非可行的替代方案，因為屆時路面交通同樣會陷入癱瘓。