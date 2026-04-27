槍手「反川普宣言」曝光！依職位高低鎖定官員 唯獨排除1高官

美國總統川普25日出席晚宴突遇槍擊，槍手艾倫（Cole Allen）犯案前約10分鐘向家人寄了一封「反川普宣言」，他在文中自詡「友善的聯邦政府刺客」，並影射川普是戀童癖、強暴犯，坦言目標是川普政府官員，且將「依照職位高低排序」，唯獨排除美國聯邦調查局長（FBI）帕特爾。根據美媒，艾倫家人曾向家人通報，但具體時間是案發前或後的說法仍不一。

川普25日出席白宮記者協會晚宴突遇槍擊，槍手是來自加州托倫斯的31歲男教師艾倫（Cole Allen），艾倫目前遭羈押，預計美東時間27日出庭。

紐約時報引述兩名知情執法人員指出，這份約1000字的宣言顯示，艾倫疑似因川普政府作為感到憤怒，並在文中寫道：「我是美國公民，我的代表所做的事，也反映在我身上。」

艾倫接著影射性行為不當指控，稱自己「不願再讓一名戀童癖、強暴犯兼叛徒用他的罪行玷污我的雙手」。雖未直接點名川普，但相關說法顯然指向川普。

根據內容，艾倫的首要目標是川普政府官員，且依職位高低排列優先順序。他寫道：「政府官員是目標，但不包括帕特爾先生，目標順序依職位高低排序。」帕特爾疑似指FBI局長帕特爾（Kash Patel），但文中未說明為何將他排除在外。

艾倫寫道，除非必要，否則不會鎖定特勤局、國會警察或國民兵部隊，「希望他們有穿防彈衣」；他稱，飯店員工和賓客則完全不是目標，且「為了把傷亡降到最低，我會使用鹿彈，而不是獨頭彈」。但他又暗指為了接近目標，願意殺死宴會廳內的所有人，可能不惜「穿過在場多數人來接近目標，但真希望事情不會走到那一步」。

這份宣言包含一長串向朋友、學生、家人及其他人致歉與道謝的內容，稱「今天可能會讓很多人嚇一跳」；還談到移民拘留營虐待報導、近期加勒比海與東太平洋船隻遭致命攻擊，以及伊朗一所小學遭空襲等事件。

艾倫在宣言結尾的附言批評晚宴維安鬆散，質疑特勤局「到底在做什麼」，稱交通接送、飯店內部與活動現場都「沒有保安」。他還聲稱，若自己是伊朗特工，甚至可以攜帶「老乾媽」進入現場而不被察覺。「老乾媽」（Ma Deuce）是M2白朗寧重機槍（Browning M2 .50 Caliber Machine Gun）的暱稱。

艾倫在宣言中署名「友善的聯邦政府刺客」（The Friendly Federal Assassin）。

紐約郵報報導，艾倫在當日晚間8時35分左右持槍闖入晚宴，約10分鐘前，他將這份「反川普宣言」寄給家人；家人大概在晚間10時50分通報康乃狄克州新倫敦警方，也就是約事發後2小時。

不過，川普25日晚間曾稱，艾倫家人在槍擊前已聯繫警方；CNN記者則指出，相關通話時間線仍不清楚，白宮官員仍在釐清細節。新倫敦警方後來則表示，他們是在槍擊後才接獲來電。

案後，艾倫的一名姊妹告訴調查人員，艾倫過去常有激進言論，並曾提及要做「某件事」解決他眼中的社會問題。