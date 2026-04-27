白宮記協晚宴槍擊事件 總統維安部署引發檢討

白宮記協晚宴槍擊事件引發對於美國總統川普出席活動的維安檢討，執法官員正重新審視嫌犯如何能接近這場總統、內閣成員及國會議員皆有參加的重大活動。

路透社報導，2名前特勤局（Secret Service）人員與3名高層官員今天表示，聯邦幹員似乎有效執行保護總統的計畫，在嫌犯抵達華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）地下樓層前將其制止，川普原定在此處發表演說。

前執法人員表示，此事件最明顯的教訓是，在大型公開活動中，維安人員可能需要擴大總統保護範圍，即便這可能造成民眾不便。

部分美國官員指出，川普造勢活動的安全範圍，通常遠大於昨天晚間所設置的。

在昨天晚宴中，賓客需通過金屬探測器才能進入宴會廳，但只需持票即可進入飯店。根據1名直接參與活動規劃的人士說法，甚至有人試圖持去年門票入場。

官員表示，這名據稱攜帶多種武器並衝過安檢的加州男子，似乎是在活動數日前入住飯店，從而繞過此一基本檢查程序。

曾在特勤局反突擊小組（CAT）服務6年的蓋吉（Bill Gage）表示，事後檢討可能會聚焦於將金屬探測器設置點向外移動，擴大外圍警戒區。

現任專業保全公司主管的蓋吉指出，特勤局「必須找到在大型飯店內的維安方式，這恐會對住宿旅客與飯店造成不便」。

他也表示，特勤局需要在協調其他政府官員撤離方面做得更好。

槍擊發生後，多個執法單位迅速護送與會者離開現場，從司法部法警局（USMS）至外交安全局（DSS）都有，這顯示負責保護不同重要人物的體系極其複雜，應變上可能缺乏協調。

根據路透社分析，最後一聲槍響後僅30多秒，川普即被帶離講台，但衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）至少花100秒才離開現場，國務卿盧比歐（Marco Rubio）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則約在150秒後撤離。

曾在同一場地執行記協晚宴維安的前特勤局高階人員米哈萊克（Don Mihalek）表示，這間飯店相當寬廣，長期以來都存在維安挑戰。

米哈萊克說：「我相信特勤局會重新檢視當時部署，並可能因這次事件進一步擴大警戒範圍。」

川普本人昨天晚間在臨時記者會表示，華盛頓希爾頓飯店「並不是一個特別安全的建築」。

2024年7月賓州巴特勒（Butler）一場造勢活動，首次發生針對川普的暗殺未遂事件，當時執法部門因未能建立有效的安全範圍而遭批評，導致槍手得以取得清晰射擊角度，子彈擦過當時仍為候選人的川普耳朵。

對活動安全措施提出批評的人，甚至包括嫌犯本人。根據「紐約郵報」率先報導的一份書面宣言，這名加州男子曾質疑現場安檢鬆散。

嫌犯寫道：「我原以為每個轉角都有監視器、房間被監聽、每隔10英尺就有武裝人員、到處都是金屬探測器，但實際上（誰知道，也許是在耍我！）什麼都沒有。」

包括代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）在內的保守派意見領袖與官員，迅速在社群平台X表示，此事件顯示川普為何應推動在白宮園區內興建宴會廳。