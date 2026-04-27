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晚宴傳槍響 川普讚妻冷靜、重申白宮改建計畫

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國第一夫人梅蘭妮亞。路透
美國第一夫人梅蘭妮亞。路透

美國總統川普（Donald Trump）出席白宮記協晚宴期間，現場附近傳出槍響，川普今天表示，事發當時，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）「表現非常出色」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）和金融時報（Financial Times）報導，川普接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）主持人歐唐納爾（Norah O'Donnell）訪問時，提到他2024年分別在賓州巴特勒（Butler）和佛州西棕櫚灘（West PalmBeach）遭遇暗殺未遂時，梅蘭妮亞都不在現場。

川普受訪時表示：「我過去經歷過幾次這種事，她則沒有，至少沒遇過像這次這麼嚴重。」

他說，梅蘭妮亞「非常堅強聰明。她當下立刻反應過來，知道發生什麼事」，也始終保持警覺。

另一方面，川普表示，這場發生在晚宴期間的槍擊事件，凸顯他有必要拆除白宮東廂（East Wing），並以一座巨大的宴會廳取而代之。

川普今天在自家的「真實社群」（Truth Social）發文說：「昨晚發生的事情，正是我們偉大的軍方、特勤局、執法單位，以及出於各種不同理由，過去150年來每一位總統，一直要求在白宮占地內興建一座大型、安全、且設有防護的宴會廳的原因。」

川普這項斥資4億美元的白宮東廂改建計畫包括一座地下碉堡。然而，今年3月底，美國聯邦法官下令地面工程必須立即停工，直到國會批准。隨後於4月中旬，聯邦上訴法院裁定，地面施工可以持續到6月。

美國 CNN 金融時報

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