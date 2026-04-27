白宮記協晚宴槍嫌寫反基督教宣言 川普稱心中充滿仇恨

美國總統川普今天表示，昨晚涉嫌在白宮記者協會晚宴中企圖攻擊行政官員的嫌犯寫有一份反基督教宣言，而且「心中充滿仇恨」，所幸於進入飯店宴會廳前遭到攔阻。

路透社報導，川普接受福斯新聞頻道（Fox News）專訪時說，嫌犯「是個有病的人」，家人先前就曾向執法官員提出過對他的顧慮。官員表示，31歲嫌犯身分為居住洛杉磯（Los Angeles）郊區托蘭斯（Torrance）的艾倫（Cole Tomas Allen），在華府犯案時遭到當場逮捕。

川普告訴「星期日簡報」（The Sunday Briefing）節目說：「你讀他的宣言就知道，他痛恨基督徒。」

一名執法官員向路透社透露，艾倫的家人在案發前不久收到他的宣言，嫌犯自稱「友善的聯邦刺客」（Friendly Federal Assassin）。

根據這名官員說法，宣言內容提到：「當別人受到壓迫，有人打你的右臉，連左臉也轉過去由他打的作法不是基督徒的行為，而是壓迫者罪行的共犯。」

官員指出，宣言中列出的目標包括多位政府官員，從高階到低階排序，但內容特別提到不包括聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）。

該名官員同時表示，宣言還嘲諷舉辦白宮記者協會（White House Correspondents' Association）晚宴的華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）「荒唐的」安全缺失。

據報導，宣言內容寫道：「我一走進飯店，立刻感受到那種傲慢。我帶著多件武器進場，卻沒有任何人認為我可能構成威脅。」

「紐約郵報」（New York Post）報導，艾倫在宣言中寫道：「我不再願意讓一名戀童癖、強暴犯和叛國者，讓他的罪行玷汙我的雙手。」

他表示：「為降低傷亡，我會使用鹿彈（buckshot）而不是獨頭彈（slug）（這樣對牆壁的穿透力比較低）。」艾倫接著坦承，只要能達到目標，他願意殺害宴會廳裡每一個人。

「如果有絕對必要的話，為了達成目標，我仍會穿過現場大多數人（因為大多數人是自願來聽一名戀童癖、強暴犯和叛國者演說，因此也是共犯）。但我真的希望不要走到這一步。」

他進一步表示：「這場活動安全措施全都在外面，重點放在抗議者和剛到場的人，因為顯然沒有人想到如果有人提前一天入住會發生什麼事。這種程度的失職簡直瘋狂，我真心希望等到這個國家再次出現有能力的領導時，這問題能獲修正。」

他還提到：「例如，如果我不是美國公民，而是伊朗特工，我大可以帶著一挺該死的M2重機槍進來，根本沒人會發現異常。這簡直瘋了。」

代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）在國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中表示，調查人員認為艾倫從洛杉磯搭乘火車，經芝加哥（Chicago）前往華府，推測這麼做可能是為了規避搭機所需接受的檢查。