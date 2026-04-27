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晚宴安檢不足 僅1道關卡

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

美國白宮記者協會廿五日晚宴發生槍手強闖開火事件，嫌犯已被捕。英國前駐美大使達洛克告訴英國ＢＢＣ，這場活動「確實存在安全問題」。

達洛克說，「只要出示邀請函就能進入這棟建築」，而進入宴會廳需要穿過金屬探測器，接受行李檢查。他補充說：「但那畢竟是一間飯店，住滿飯店房客。」

達洛克表示，對於「心懷不軌」的人而言，「只需要通過一道安全檢查關卡」。

參加晚宴的ＢＢＣ記者奧多諾霍說法也和達洛克類似。他說，他當時走了幾個街區抵達飯店，就站在大約一點八公尺外，向對方揮舞邀請函就獲准進入，沒有人查看他的身分證件。

奧多諾霍說，他進入宴會廳時稍微被檢查了一下，但即使他穿過金屬探測器時警報響起，相關人員也沒有要求他清空口袋。

奧多諾霍表示，特勤局人員善盡職責，阻止了槍手進入宴會廳，但安全封鎖線就在宴會廳門外，而飯店充斥客人。

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