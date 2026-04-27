聽新聞
0:00 / 0:00

3年3度遭死亡威脅 川普：總統是個危險行業

聯合報／ 國際中心／綜合報導

一名持槍男子廿五日闖入白宮記者協會晚宴的飯店安檢區開槍，是美國總統川普三年來第三度遭槍手近距離威脅。川普是史上遭受攻擊次數最多的總統之一，這起事件勢必再度引發外界關注美國政治暴力問題。

傳出槍響時，約有二千六百名賓客在華盛頓希爾頓飯店參與這場晚宴，這個飯店也是一九八一年時任美國總統雷根遭槍擊重傷的地點。這次，歹徒衝向安檢哨，目的地顯然是川普與記者、政府官員及賓客共進晚餐的宴會廳，遭安全人員制伏，川普等人隨後也緊急撤離飯店。

這起事件，勢必再度引發外界關切美國政治暴力及川普安全問題。川普事後表示，「這是個危險的行業」，意指身為政治領袖的風險。他自比賽車手或鬥牛士，直言總統被槍擊或遇害機率更高，「沒人告訴我這是一份如此危險職業」。

舉行晚宴的華盛頓希爾頓飯店入口，並未設置金屬探測器，只有在內部更靠近宴會廳區域才設置安檢哨。川普發布的保全影像顯示，槍手衝過安檢哨後才被制伏。

川普被問及為何他屢屢成為暴力攻擊目標時，他說這與他的重大影響力有關，「我研究過各種暗殺事件，我須告訴你，影響力最大、最有作為的那些人，才是被針對的對象」。

紐時指出，川普還面臨其他威脅。聯邦檢察官表示，伊朗特工曾密謀刺殺川普，報復川普首任任期內擊殺伊朗革命衛隊少將蘇雷曼尼。

美國總統始終是政治暴力的頭號目標，但這類威脅也影響到美國議員和各級政府官員，兩黨都有人受害甚至喪命。

川普廿五日談及美國目前的社會氛圍。他說：「在今晚事件發生之際，我呼籲所有的美國人都能致力於以和平方式解決分歧。」

被問到他屢遭攻擊是否會因此改變行事方式，川普表示盡量不去想這項工作的危險，中斷的記協晚宴也會重新安排，「我們還是會辦，不會讓任何人控制這個社會，也不會就此取消活動」。

川普 美國 雷根

延伸閱讀

川普三年來3度遇死亡威脅 美政治暴力再引關注

出席白宮記者晚宴遇槍響 川普：特勤人員中槍無大礙

川普出席白宮記協晚宴驚傳槍響 緊急撤離…槍手31歲教師被逮

川普：「我研究過暗殺」 淡看危險自認抗壓性過人

相關新聞

孤狼槍手闖安檢 川普記協晚宴遇襲

美國總統川普廿五日首度以總統身分出席在華府希爾頓飯店舉辦的「白宮記者協會晚宴」，一名男子持槍闖越宴會廳附近的安全哨，開槍擊中一名特勤人員後被制伏逮捕。川普夫婦立即被護送離開，現場官員及出席賓客都沒有受傷。

川普遇襲現場混亂 媒體高層、主播趴地鑽桌找掩護

美國總統川普在美東時間廿五日晚間八時（台灣時間廿六日早上八時）出席白宮記者協會晚宴，現場傳出槍響，特勤局隨扈隨即將他與第一夫人梅蘭妮亞撤離。

入住埋伏自組武器… 槍手是教師 擁電腦碩士

美國總統川普廿五日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件。聯邦執法部門證實，槍手為來自加州托倫斯的卅一歲男教師艾倫（Cole Allen）。報導說，艾倫當時在靠近飯店側邊入口、監控較為鬆散的區域組裝一把「長型」武器，隨後開火並朝宴會廳方向衝去。現場人士形容，入口附近有一個用來放置餐車的「臨時空間」，當時「沒有任何維安」。

晚宴安檢不足 僅1道關卡

美國白宮記者協會廿五日晚宴發生槍手強闖開火事件，嫌犯已被捕。英國前駐美大使達洛克告訴英國ＢＢＣ，這場活動「確實存在安全問題」。

各國政要震驚 賴總統譴責暴力

美國總統川普廿五日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件，嫌犯已被捕。ＣＮＮ指出，知情人士透露，一名穿防彈背心的特勤局特工中槍，幸無大礙，沒有其他人受傷。各國領袖紛紛譴責暴力，並對川普平安無事表示欣慰。

3年3度遭死亡威脅 川普：總統是個危險行業

一名持槍男子廿五日闖入白宮記者協會晚宴的飯店安檢區開槍，是美國總統川普三年來第三度遭槍手近距離威脅。川普是史上遭受攻擊次數最多的總統之一，這起事件勢必再度引發外界關注美國政治暴力問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。