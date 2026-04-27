川普遇襲現場混亂 媒體高層、主播趴地鑽桌找掩護

美國總統川普在美東時間廿五日晚間八時（台灣時間廿六日早上八時）出席白宮記者協會晚宴，現場傳出槍響，特勤局隨扈隨即將他與第一夫人梅蘭妮亞撤離。

此次晚宴在華府希爾頓飯店宴會廳舉行，川普、梅蘭妮亞、副總統范斯以及多名內閣成員出席。當時晚宴才進行數分鐘，川普正坐在前方舞台上，宴會廳附近突然響起槍聲。

隨行記者報導，現場有多名特勤局人員高喊「有人開槍」，川普隨即由特勤人員迅速帶離會場；包括國防部長赫塞斯在內的多名高階官員，也由各自維安人員護送撤離。反突擊小組隨後持長槍站上舞台，並將槍口朝向宴會廳後方。媒體記者與其他出席者仍留在現場，宴會廳一度陷入混亂，與會者一段時間後才陸續從桌下起身，開始了解情況。

根據隨行記者團消息，有特勤人員透過無線電表示槍手已被拘捕，川普也在真實社群發文報平安。川普稍後再度發文表示：「執法人員已依照標準程序要求我們離開現場，我們將立即照辦。第一夫人、副總統以及所有內閣成員狀況良好。」

ＣＮＮ主播布利策表示，事發時他正在宴會廳外，並聽到槍聲。他說：「我在走廊聽到槍聲，接著一名警察把我撲倒在地，壓在我身上。之後警察把我帶走，帶進男廁，那裡比較安全，裡面大約有十五名男子，警方不讓他們離開。」布利策說：「突然有一名持武器的男子開始開槍，那是一把殺傷力很強的武器，而當時我距離他只有幾公尺。」

哥倫比亞廣播公司記者、白宮記者協會主席姜偉嘉（右起）、美國總統川普、第一夫人梅蘭妮亞廿五日出席白宮記者協會晚宴。路透

ＢＢＣ指出，這是川普以現任總統身分首次出席白宮記者協會晚宴，也是該活動首次出現安全漏洞。紐約時報報導，現場眾多記者在危機解除後，立即新聞魂上身開始報導。

事發時間約在晚間八點卅分過後不久，春季豌豆與布拉塔起司的前菜剛送上，宴會廳後方突然出現一陣騷動。一開始眾人還以為只是餐車翻倒，或與抗議者發生衝突。接著維安人員沿著走道奔跑，直衝前方高台；美國總統川普、副總統范斯及第一夫人梅蘭妮亞才剛在那裡就座幾分鐘。

現場沒有任何廣播，也沒有人高喊「趴下」，但緊張氣氛讓數百名身穿燕尾服與晚禮服的媒體高層、總編輯與知名電視主播，本能地趴到地上，縮在椅子旁或鑽進桌子下。當時現場是令人不適的寂靜，夾雜著零星的低聲驚呼。最清楚的聲音是維安人員奔跑的腳步聲，有些甚至直接跨過椅子與賓客，將政府官員帶離現場。

去年九月在校園演說時遭刺殺的保守派活動人士柯克的遺孀艾莉卡也是福斯新聞受邀賓客，她爬進桌子底下，福斯主播福克納與記者英格斯特在旁安撫。ＣＮＮ記者施德特則從椅子旁舉起iPhone，拍攝現場。衛生部長小羅勃．甘迺迪與其妻、演員海恩斯在警衛護送離場時神情痛苦。

不到五分鐘，人群開始感覺威脅已經過去。賓客顫抖著站起身，有些人默默拭淚。記者雖習慣報導突發暴力事件，但很少親身經歷。有人往出口移動，仍有數十名記者第一時間打電話給執法部門，試圖釐清發生了什麼事，電視網高層與編輯也同步啟動報導規畫。

ＣＢＳ新聞資深製作人茲林斯基身穿亮片外套，站在椅子上講電話。福斯新聞的英格斯特則連線控制室進行即時更新，白宮記者海因里希轉到後台發出報導。Politico總編輯格林伯格指示數名身穿晚宴服裝的記者，占用附近宴會廳臨時設立指揮中心，加快出稿速度。