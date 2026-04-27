白宮記協晚宴 驚傳槍響

美國總統川普在美東時間25日晚間出席白宮記者協會晚宴時，現場驚傳槍響，引發現場恐慌。川普與第一夫人梅蘭妮亞遭緊急撤離，嫌犯也旋即遭逮捕並起訴。川普之後召開記者會表示，自己「狀況良好」，嫌犯可能是「孤狼」犯案，背後原因仍在調查中。

在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴，約2,600名賓客參與，包括美國頂尖媒體高層、總編輯與知名電視主播。

在晚間8時30分過後，前菜剛送上，主要安檢區附近就傳出槍響，與會人士陷入恐慌，趴倒在地並躲到桌下，特勤局人員連忙撤離川普、梅蘭妮亞及副總統范斯。

國安人員稍後表示，嫌犯身懷大量武裝衝向安檢點，朝特勤局幹員開槍。這名槍手隨後被制伏在地，被搜出一把霰 彈槍、手槍、及好幾把小刀。槍手為來自加州的31歲男教師艾倫（Cole Allen），犯案動機不明。

川普稍後召開記者會，盛讚安檢人員處理迅速而勇敢，還說他原本希望返回宴會廳完成演說。