快訊

再破紀錄！大甲媽凌晨回鑾安座 9天遶境變成11天…顏清標這樣回應

美代表團取消赴巴…和談未明 川普：伊朗不擁核才能協議

聽新聞
0:00 / 0:00

白宮記協晚宴 驚傳槍響

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

美國總統川普在美東時間25日晚間出席白宮記者協會晚宴時，現場驚傳槍響，引發現場恐慌。川普與第一夫人梅蘭妮亞遭緊急撤離，嫌犯也旋即遭逮捕並起訴。川普之後召開記者會表示，自己「狀況良好」，嫌犯可能是「孤狼」犯案，背後原因仍在調查中。

在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴，約2,600名賓客參與，包括美國頂尖媒體高層、總編輯與知名電視主播。

在晚間8時30分過後，前菜剛送上，主要安檢區附近就傳出槍響，與會人士陷入恐慌，趴倒在地並躲到桌下，特勤局人員連忙撤離川普、梅蘭妮亞及副總統范斯

國安人員稍後表示，嫌犯身懷大量武裝衝向安檢點，朝特勤局幹員開槍。這名槍手隨後被制伏在地，被搜出一把霰 彈槍、手槍、及好幾把小刀。槍手為來自加州的31歲男教師艾倫（Cole Allen），犯案動機不明。

川普稍後召開記者會，盛讚安檢人員處理迅速而勇敢，還說他原本希望返回宴會廳完成演說。

美國 范斯 川普

延伸閱讀

川普出席白宮記協晚宴驚傳槍響 緊急撤離…槍手31歲教師被逮

出席白宮記者晚宴遇槍響 川普：特勤人員中槍無大礙

白宮記者晚宴變驚魂現場！CNN主播曝槍聲瞬間 目擊者：男子持槍倒地

白宮記協晚宴遇槍響 目擊者：嫌犯藏臨時空間組武器

相關新聞

孤狼槍手闖安檢 川普記協晚宴遇襲

美國總統川普廿五日首度以總統身分出席在華府希爾頓飯店舉辦的「白宮記者協會晚宴」，一名男子持槍闖越宴會廳附近的安全哨，開槍擊中一名特勤人員後被制伏逮捕。川普夫婦立即被護送離開，現場官員及出席賓客都沒有受傷。

川普遇襲現場混亂 媒體高層、主播趴地鑽桌找掩護

美國總統川普在美東時間廿五日晚間八時（台灣時間廿六日早上八時）出席白宮記者協會晚宴，現場傳出槍響，特勤局隨扈隨即將他與第一夫人梅蘭妮亞撤離。

入住埋伏自組武器… 槍手是教師 擁電腦碩士

美國總統川普廿五日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件。聯邦執法部門證實，槍手為來自加州托倫斯的卅一歲男教師艾倫（Cole Allen）。報導說，艾倫當時在靠近飯店側邊入口、監控較為鬆散的區域組裝一把「長型」武器，隨後開火並朝宴會廳方向衝去。現場人士形容，入口附近有一個用來放置餐車的「臨時空間」，當時「沒有任何維安」。

川普再遇槍響 重現記協晚宴會場 槍手就在幾階外

美國總統川普4月25日首度以總統身分出席在華府希爾頓飯店舉辦的「白宮記者協會晚宴」，1名男子持槍闖越宴會廳附近的安全哨，開槍擊中1名特勤人員後被制伏逮捕。川普夫婦立即被護送離開，現場官員及出席賓客都沒有受傷。

白宮記協晚宴 驚傳槍響

美國總統川普在美東時間25日晚間出席白宮記者協會晚宴時，現場驚傳槍響，引發現場恐慌。川普與第一夫人梅蘭妮亞遭緊急撤離，嫌犯也旋即遭逮捕並起訴。川普之後召開記者會表示，自己「狀況良好」，嫌犯可能是「孤狼」犯案，背後原因仍在調查中。

晚宴安檢不足 僅1道關卡

美國白宮記者協會廿五日晚宴發生槍手強闖開火事件，嫌犯已被捕。英國前駐美大使達洛克告訴英國ＢＢＣ，這場活動「確實存在安全問題」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。