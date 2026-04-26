白宮記協晚宴槍手的學生受訪：他很普通 想不到會做這種事

美國白宮記者協會25日晚宴發生槍手強闖開火事件，嫌犯已被捕，是來自加州托倫斯的31歲男教師艾倫。英國天空新聞報導，認識艾倫的11年級男學生摩西斯（Jason Moses）被問及艾倫為人時表示，他「是個很普通的人」，根本想不到會做這種事。

槍手艾倫2013年9月至2017年6月就讀加州理工學院，擁有機械工程學士學位，並就讀多明格斯山加州州立大學，獲頒電腦科學碩士學位，曾當過機械設計工程師與獨立遊戲開發者，2020年6月起在教育輔導機構「C2教育中心」擔任兼職教師。加州理工已證實艾倫曾就讀該校。

摩西斯被問及艾倫時說：「他是個很普通的人，是個聰明人，非常、非常聰明。」

摩西斯表示：「他有些古怪，但也沒什麼特別的。你肯定想不到，他會做出今晚這種事。」

摩西斯說，艾倫看起來是個「非常普通的人，你完全不會預料到這種事會發生在他身上」。