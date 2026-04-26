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川普談白宮記協晚宴槍擊：所以蓋新白宮宴會廳很有必要
美國NBC新聞報導，美國總統川普表示，白宮記者協會晚宴槍擊案表明，興建白宮新宴會廳很有必要。
他在自家社群媒體「真實社群」發文表示，「如果有座軍事級最高機密的宴會廳，這種槍擊事件根本不會發生」。川普說的是目前在白宮興建的新宴會廳，用以取代已被拆除的東廂辦公室建築。
川普寫道，「過去150年來，所有美國總統一直都要求在白宮的土地上興建龐大、安全可靠的宴會廳」。儘管川普這句話並沒有相關證據。
川普說：「這間宴會廳不只是漂亮，它擁有最高階安全功能，而且頂層沒有任何房間可以讓不安全人員進入。」
這座宴會廳多次因法律障礙而被迫停工。不過，美國聯邦上訴法院先前裁定，川普提出的白宮宴會廳翻修計畫可暫時繼續進行，同時要求地方法院法官釐清有關國家安全的問題。法新社報導，這項翻修計畫將在白宮東廂原址興建一座大型宴會廳。
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