白宮記協晚宴傳槍響！代理司法部長曝槍手目標是政府官員：恐包含川普

美國總統川普昨晚出席白宮記協晚宴時，周圍傳出槍響，代理司法部長布蘭希說，目前還在調查涉案槍手的動機，但「初步」調查發現他的目標為政府官員，且「很可能」包括總統。

川普（Donald Trump）昨晚出席白宮記者協會（White House Correspondents Association）晚宴期間，宴會廳外突傳槍響，川普等人緊急撤離華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）。

路透社報導，代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）在美國國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中表示：「看起來他（槍手）確實打算把在政府任職的人當成目標，很可能包括總統。」

根據英國廣播公司（BBC），布蘭希並表示，調查人員還在查證犯嫌在飯店內組裝武器的消息，同時補充道，犯嫌「沒走多遠」，「他幾乎沒有突破警戒線」。

布蘭希指出，犯嫌很可能是從洛杉磯（LosAngeles）搭火車前往芝加哥（Chicago），再轉往華府（Washington DC）。

他也證實，犯嫌將於明天被正式起訴。