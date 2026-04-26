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英王訪美前發生白宮記協晚宴槍擊 英官員：正在討論維安

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國國王查理三世3月18日在溫莎堡以國宴招待前來訪問的奈及利亞總統提努布夫婦。路透
英國國王查理三世3月18日在溫莎堡以國宴招待前來訪問的奈及利亞總統提努布夫婦。路透

美國白宮記者協會晚宴於美東時間25日舉行，期間發生槍手強闖並開火事件，嫌犯已被捕。英國國王查理三世即將在27日訪問美國，抵美時間約在記協晚宴槍擊事件一天後。美國NBC新聞報導，英國資深官員表示，查理三世將於27日起訪問美國，雙方正在進行「廣泛討論」，以確保其安全。

英國首相施凱爾的首席秘書瓊斯26日告訴天空新聞：「我們的團隊正密切合作，確保維安安排妥當。」

瓊斯被問及白宮記協晚宴槍擊案後是否會加強維安，他說：「目前已展開廣泛討論，未來幾天也會持續進行。」

白金漢宮一名發言人告訴NBC新聞，查理三世正「全面掌握事態發展」，對於美國總統川普和賓客沒有受傷「深感欣慰」，「正如你所預期，今天一整天將會進行多場討論，與美方同僚及我們代表團隊評估，25日晚間的事件是否會影響此次訪問規劃。」

美國 英國 槍擊

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