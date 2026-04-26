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白宮記協晚宴槍響 美司法部：槍手據信鎖定高層官員

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國總統川普昨晚出席白宮記者協會晚宴時，驚傳一名槍手試圖闖入宴會廳，美國代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）今天指出，槍手據信目標是川普政府高層官員。

法新社及英國廣播公司（BBC）報導，布蘭希告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation），基於非常初步的訊息，調查人員相信，槍手「目標是政府成員」。

布蘭希也告訴CBS，調查人員相信，槍手曾下榻活動舉辦地點華盛頓希爾頓飯店（Washington HiltonHotel）。

布蘭希還提及，槍手「未積極配合」調查，據信他是從洛杉磯出發，搭乘火車途經芝加哥前往華府。

飯店 BBC 洛杉磯

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