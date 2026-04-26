白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力

白宮記協昨天的晚宴驚傳槍響，美媒披露犯嫌為加州托蘭斯市居民，台裔市長陳光豪發布聲明，強調不能用一人被控犯下的罪行定義這座城市，托蘭斯市「堅決反對政治暴力」。

美國總統川普（Donald Trump）昨晚出席白宮記者協會（White House Correspondents Association）晚宴時，宴會廳外突傳槍響，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）緊急撤離華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel），犯嫌隨後當場被捕。

兩名知情人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），執法部門已確認31歲、居住在洛杉磯郊區托蘭斯（Torrance，或譯托倫斯）的艾倫（Cole TomasAllen）就是被制伏的持槍男子。

在聯邦調查局（FBI）及其他執法單位搜索一處疑似與槍手有關的房產後，台裔的托蘭斯市長陳光豪（George K.Chen）發布聲明。

英國廣播公司（BBC）報導，陳光豪表示：「我們注意到有報導指稱犯嫌是托蘭斯居民。儘管這層關聯令人非常不安，但一個人被控犯下的行為不能定義我們的城市。」

他強調，托蘭斯市「堅決反對政治暴力、極端主義及任何形式的仇恨行為」。