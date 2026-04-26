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川普白宮記協晚宴傳槍響 英王將訪美維安高度戒備

中央社／ 倫敦26日綜合外電報導

美國總統川普昨晚出席白宮記者協會晚宴時現場驚傳槍響，英國首相首席秘書今天表示，在英王查爾斯三世（King CharlesIII）訪問美國前，英國政府正與美國安全單位保持密切合作。

路透社報導，川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）昨天晚間於華府出席白宮記者協會晚宴時，1名男子朝現場特勤局人員開槍，川普夫婦等人隨即由特勤人員緊急護送離開現場。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）的首席秘書瓊斯（Darren Jones）在接受「天空新聞網」（Sky News）訪問時表示，英國政府與白金漢宮對查爾斯三世的安全「非常嚴正」看待，目前已展開廣泛討論，相關協調將持續數日。

瓊斯還說，關於陛下將訪問美國一事，英國安全單位顯然會在行前持續與對方緊密合作。

查爾斯三世與王后卡蜜拉（Queen Camilla）預定明天抵達美國，展開為期4天的訪問，行程包括與川普的私人會晤，以及向美國國會發表演說、紀念美國獨立250週年等。

華府 英國 白金漢宮

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