聽新聞
0:00 / 0:00
川普白宮記協晚宴傳槍響 英王將訪美維安高度戒備
美國總統川普昨晚出席白宮記者協會晚宴時現場驚傳槍響，英國首相首席秘書今天表示，在英王查爾斯三世（King CharlesIII）訪問美國前，英國政府正與美國安全單位保持密切合作。
路透社報導，川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）昨天晚間於華府出席白宮記者協會晚宴時，1名男子朝現場特勤局人員開槍，川普夫婦等人隨即由特勤人員緊急護送離開現場。
英國首相施凱爾（Keir Starmer）的首席秘書瓊斯（Darren Jones）在接受「天空新聞網」（Sky News）訪問時表示，英國政府與白金漢宮對查爾斯三世的安全「非常嚴正」看待，目前已展開廣泛討論，相關協調將持續數日。
瓊斯還說，關於陛下將訪問美國一事，英國安全單位顯然會在行前持續與對方緊密合作。
查爾斯三世與王后卡蜜拉（Queen Camilla）預定明天抵達美國，展開為期4天的訪問，行程包括與川普的私人會晤，以及向美國國會發表演說、紀念美國獨立250週年等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。