子彈擦耳、蓖麻毒信、買凶行刺 川普從選總統起頻遇險

美國總統川普昨晚出席白宮記者協會晚宴時，宴會廳外突傳槍響，美媒Axios指出，這起事件為川普再添一次脫險經歷，近代沒有其他總統千鈞一髮的紀錄與之相當。

報導指出，川普（Donald Trump）遇險紀錄可追溯至他首次參選總統期間，其中包含槍手隻身赴造勢現場犯案、伊朗政府支持的買凶殺人陰謀，還有反覆出現的維安漏洞。

在2024年大選期間，川普兩度遭遇刺殺未遂，且兩起案件均暴露出特勤局（Secret Service）的失職，引發內部調查及高層異動：

● 2024年7月

20歲的庫克斯（Thomas Matthew Crooks）在賓夕法尼亞州巴特勒（Butler）川普的競選集會開槍。聯邦調查局（FBI）稱庫克斯持的是口徑5.56公厘的AR式步槍。

子彈擦過川普右耳並造成一名與會者死亡，庫克斯隨後遭特勤局狙擊手擊斃。後續參議院報告點出特勤局規劃、通訊與領導均有疏失。

● 2024年9月

美國男子勞斯（Ryan Wesley Routh）被人發現攜帶步槍，出現在佛羅里達州西棕櫚灘（West PalmBeach）的川普國際高爾夫俱樂部（Trump InternationalGolf Club），當時川普正在球場上。一名特勤局人員朝勞斯開槍，勞斯逃跑後被捕，遭判處無期徒刑，目前正在服刑。

除此之外，川普還經歷過其他多起陰謀、威脅與維安疏失。

● 2016年6月：一名20歲英國籍男子在拉斯維加斯（Las Vegas）的川普集會上，試圖搶奪警察配槍，之後他向探員坦承意圖殺害川普。

● 2017年9月：一名男子在北達科他州竊取一台堆高機，企圖撞翻總統座車。

● 2020年9月：一名法國、加拿大雙重國籍人士寄送含有劇毒蓖麻毒素的信件給川普。

● 2024年7月：一名巴基斯坦人被捕後遭定罪，罪名為策劃買凶殺人、擬替伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）行刺川普。數個月後，一名伊朗人被控企圖殺害另一名美國公民，他供稱自己也曾奉命要殺害川普。

● 2026年2月：川普在華府期間，特勤局擊斃一名攜帶霰彈槍與瓦斯罐，擅闖佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的21歲男子。

昨晚事發後，川普坦承威脅日增，但他對記者說，自己無意減少公開露面行程。

談到晚宴臨時喊卡，川普說：「我們會重新安排。我們還是會舉辦，不會讓任何人控制這個社會，也不會就此取消活動。」