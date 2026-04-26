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白宮晚宴爆槍響...川普緊急撤離 DW記者：聽到4到5聲槍聲
川普與夫人梅蘭妮亞在白宮記者晚宴期間，因現場傳出槍聲而被緊急撤離。川普由安全人員護送離場。一名特勤局人員中彈，但因防彈背心而保住性命。德國之聲駐華盛頓記者 Ines Pohl 當時正在現場，她表示大概聽到了四到五聲槍響，並且聞到了火藥味。她說：「現場約有兩千名記者，大家都想站起來拍攝畫面，但（安保人員）對我們大聲喊道，趴下，待在地上。所有人都穿著非常正式的禮服，女性則身穿長裙與高跟鞋，所以其實不太容易迅速撤離。」
涉嫌槍擊的男子已被拘留，其身分已確認為一名來自加州的31歲男子。事件發生約一小時後，川普證實，嫌疑攻擊者已在現場被逮捕。他在社群平台 Truth Social 上寫道：「特勤局表現非常出色。」
他後來在白宮記者會上表示，這名「有問題的人」攜帶了「多種武器」，是一名「想成為殺手的人」。當被問及這次攻擊是否針對他本人時，川普回答：「我想是的。」
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