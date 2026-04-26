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白宮記者晚宴遇槍響 川普自嘲：總統是危險職業

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普昨晚出席華府舉行的白宮記者協會晚宴時遇槍響，他和多名官員緊急撤離現場。川普隨後回白宮舉行記者會，自嘲總統是危險職業，將其危險性與賽車和騎牛競技相比。

綜合英國廣播公司（BBC）和美國福斯新聞頻道（Fox News）報導，川普（Donald Trump）回到白宮並在新聞簡報室舉行記者會表示，他不僅關切出於政治動機的攻擊，更關心「所有暴力事件」。

他將總統這個職業的危險性與賽車駕駛和騎牛競技等其他工作相比，並指出約有5.8%美國總統曾遭到槍擊。

川普說，「我難以想像有多少職業比總統更危險，但我愛這個國家、也以此為傲」，並表示身為三軍統帥意味「你必須承擔風險」。

他看向身旁的國務卿盧比歐（Marco Rubio）自嘲說：「沒有人告訴我這是這麼危險的職業。如果馬柯（指盧比歐）當初告知我這一點，也許我就不會參選了。我可能會說：『這次先算了吧』。」

川普補充說：「這確實是危險的職業，但我不這麼認為。我在這裡是為了做好我的工作。」

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