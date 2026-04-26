為自己的作為自豪...美特勤局稱中槍特工順利出院 川普：已親自慰問

美國CNN報導，美國特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）表示，白宮記者協會25日晚宴槍擊事件中中槍的特勤局特工，已經出院。

古列爾米沒有提及中槍特工姓名及送往哪間醫院治療，但表示這名特工有穿著防彈背心，「幫助我們避免潛在悲劇」。

美國總統川普稍早表示，他已與這名特工談過。他在白宮告訴記者：「他的精神很好。我們告訴他，我們愛他也尊重他。他非常自豪，他為自己的作為自豪。」

CNN稍早報導，一名特勤局特工在白宮記者協會晚宴槍擊事件中中槍，子彈擊中他的防護裝備。