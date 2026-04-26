快訊

抓到了！台中地院旁槍響一人腹部中彈 涉案槍手住家落網

充分考量業者及旅運需求 民航局：兩岸直航已開放28個航點

中職／王維中「1局爆」遭獅隊狠咬 改寫非保留比賽最短局數先發

聽新聞
0:00 / 0:00

為自己的作為自豪...美特勤局稱中槍特工順利出院 川普：已親自慰問

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國白宮記者協會晚宴25日發生槍擊事件，總統川普撤離後不久，一名美國特勤局特工拔槍警戒。（路透）
美國白宮記者協會晚宴25日發生槍擊事件，總統川普撤離後不久，一名美國特勤局特工拔槍警戒。（路透）

美國CNN報導，美國特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）表示，白宮記者協會25日晚宴槍擊事件中中槍的特勤局特工，已經出院。

古列爾米沒有提及中槍特工姓名及送往哪間醫院治療，但表示這名特工有穿著防彈背心，「幫助我們避免潛在悲劇」。

美國總統川普稍早表示，他已與這名特工談過。他在白宮告訴記者：「他的精神很好。我們告訴他，我們愛他也尊重他。他非常自豪，他為自己的作為自豪。」

CNN稍早報導，一名特勤局特工在白宮記者協會晚宴槍擊事件中中槍，子彈擊中他的防護裝備。

醫院 美國 CNN

延伸閱讀

白宮記者晚宴傳槍響 各國領袖譴責暴力並慰問川普和中槍特工

白宮記者晚宴槍擊後首發聲！川普稱槍手為「孤狼」原本還想回去演說

川普出席白宮記協晚宴驚傳槍響 緊急撤離…槍手31歲教師被逮

相關新聞

為自己的作為自豪...美特勤局稱中槍特工順利出院 川普：已親自慰問

美國CNN報導，美國特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）表示，白宮記者協會25日晚宴槍擊事件中中槍的特勤局特工，已經出院。

白宮記者晚宴傳槍響 各國領袖譴責暴力並慰問川普和中槍特工

美國總統川普在美東時間25日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件，嫌犯已被捕。CNN指出，知情人士透露，1名穿防彈背心的特勤局特工中槍，幸無大礙，沒有其他人受傷。各國領袖紛紛譴責暴力，並表示支持川普。

認了！CBS新聞：白宮晚宴槍手供稱目標是「川普政府官員」

美國總統川普在美東時間25日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件。哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞報導，消息人士表示，嫌犯供稱目標是川普政府官員。

白宮記者晚宴槍手曾是優良教師 擁加州理工學位

根據公開紀錄顯示，涉嫌於今晚在白宮記者協會（White House Correspondents' Association...

前菜才上就出事！白宮記協晚宴遇槍擊 媒體高層躲桌下 威脅一除秒上工

美國總統川普在美東時間25日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件。紐約時報記者發布報導，還原華府希爾頓飯店宴會廳內當時的情況。

川普三年來3度遇死亡威脅 美政治暴力再引關注

繼先前兩次暗殺未遂後，一名持槍男子今天闖入白宮記者協會晚宴的飯店安檢區開槍，這是美國總統川普3年來第3度面臨危險。川普是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。