聽新聞
0:00 / 0:00
為自己的作為自豪...美特勤局稱中槍特工順利出院 川普：已親自慰問
美國CNN報導，美國特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielmi）表示，白宮記者協會25日晚宴槍擊事件中中槍的特勤局特工，已經出院。
古列爾米沒有提及中槍特工姓名及送往哪間醫院治療，但表示這名特工有穿著防彈背心，「幫助我們避免潛在悲劇」。
美國總統川普稍早表示，他已與這名特工談過。他在白宮告訴記者：「他的精神很好。我們告訴他，我們愛他也尊重他。他非常自豪，他為自己的作為自豪。」
CNN稍早報導，一名特勤局特工在白宮記者協會晚宴槍擊事件中中槍，子彈擊中他的防護裝備。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。