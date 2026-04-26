白宮記者晚宴傳槍響 各國領袖譴責暴力並慰問川普和中槍特工

美國總統川普在美東時間25日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件，嫌犯已被捕。CNN指出，知情人士透露，1名穿防彈背心的特勤局特工中槍，幸無大礙，沒有其他人受傷。各國領袖紛紛譴責暴力，並表示支持川普。

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在社群媒體X表示：「我們譴責針對美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞的任何攻擊意圖。」

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在貼文中寫道，「暴力不是解決問題的方法」，並祝福川普和第一夫人梅蘭妮亞。

加拿大總理卡尼表示：「政治暴力在任何民主國家都沒有立足之地，我與這起令人不安的事件受影響的人同在。」

日本首相高市早苗和印度總理莫迪也在X發文，表達對川普的慰問。莫迪說：「暴力在民主國家沒有立足之地，必須被明確譴責。」

愛爾蘭總統赫佐格稱這起事件是「令人髮指的襲擊」，並說「對於中槍的執法人員目前很安全並正在康復，我們感到欣慰」。