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川普：「我研究過暗殺」 淡看危險自認抗壓性過人

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統川普今晚出席白宮記者協會（White House Correspondents）晚宴時，宴會廳外突傳槍響，這已非川普首度成為攻擊目標。(美聯社)
美國總統川普今晚出席白宮記者協會（White House Correspondents）晚宴時，宴會廳外突傳槍響，這已非川普首度成為攻擊目標。(美聯社)

美國總統川普今晚出席白宮記者協會（White House Correspondents）晚宴時，宴會廳外突傳槍響，這已非川普首度成為攻擊目標。面對這起最新事件，川普表現十分平淡豁達。

法新社報導，在白宮記者晚宴的混亂事件後，有記者向川普提問：「我想請問，您認為為什麼這些事總發生在您身上？」

對此，川普早已準備好答案。而他的回答，正與這位79歲領袖在美國歷任總統地位中的自我定位有關。

川普說：「嗯，我研究過暗殺事件。我必須告訴你，那些最具影響力的人、貢獻最大的人，看看林肯就知道了…那些影響最大的人，往往就是被鎖定的目標。」

「我不想說這讓我感到榮幸，但我確實成就斐然。我們改變了這個國家，而有很多人對此並不高興。所以我認為，這就是原因。」

川普於2024年在一場選舉造勢活動中曾遭遇暗殺未遂。他表示：「考慮到這本來就是種危險的生活，我覺得我過得還算挺正常的。」

「很多人在這種情況下會變得精神崩潰。但說實話，我可沒那麼脆弱。」

儘管川普過去曾將媒體稱為「人民公敵」，但這回他對媒體的語氣卻顯得相當克制，並表示，在此次事件後，大家感受到的是「一股巨大的愛與凝聚力」。

他表示，原本已準備好發表「史上最不合時宜的演說」，但在晚宴改期後，到時候他會表現得「非常枯燥乏味」。

美國 白宮 林肯

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