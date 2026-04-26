川普出席白宮晚宴遇槍響 兩黨議員、紐約市長齊譴責

美國總統川普出席白宮記者協會晚宴時，周遭傳出槍響，共和黨與民主黨籍國會議員及紐約市長曼達尼紛紛上社群媒體譴責這起攻擊案，並對總統平安無事表示鬆了一口氣。

川普（Donald Trump）昨晚出席白宮記者協會（White House Correspondents Association）晚宴期間，宴會廳外突傳槍響，川普等人緊急撤離華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）。

他隨後回到白宮舉行記者會表示，一名「攜帶多件武器」的嫌犯衝向安全檢查哨，遭到特勤局（SecretService）人員制伏，一名特勤人員中彈，但無大礙。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，民主黨籍聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）在社群平台X寫道：「政治暴力在我們的民主制度絕無立足之地。」

前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也在X平台表示：「作為一個家人曾蒙受政治暴力的人，我為受傷員警以及承受這些可怕事件創傷的所有人祈禱。」

裴洛西的丈夫保羅（Paul Pelosi）2022年底在他倆位於舊金山的住家遭人攻擊，檢方之後形容該案是「一起要綁架裴洛西、挾持她、打斷她的膝蓋、給她一個教訓的暴力計畫」。

共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示：「我唯一可以肯定的是，我們所處的時代正在製造一系列前所未見針對川普總統及其他政府官員的威脅。…讓我們一起祈禱局勢平靜下來，努力成為解決問題而非製造問題的人。」

共和黨籍聯邦眾議員戴維森（Warren Davidson）在X平台寫道：「政治暴力必須停止。我感謝執法人員和特勤局迅速採取行動，保護川普總統及白宮記者晚宴的所有與會人員。」

民主黨籍參議員昆斯（Chris Coons）在X平台表示：「白宮記者晚宴今晚發生的事件是一起令人震驚的警訊，顯示政治暴力已在這個國家紮根。…事件發生在慶祝新聞自由－民主核心支柱－的活動上，這點每一個美國人都應該關注。」

除了國會議員，紐約市長曼達尼（ZohranMamdani）也對昨晚的攻擊事件表達強烈譴責，表示「政治暴力絕對不可接受」。

他在X平台發文指出：「我很高興總統和出席白宮記者晚宴的嘉賓皆安然無恙。」

民主黨籍的曼達尼自今年1月1日就任以來，已數度與川普會面。