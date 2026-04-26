川普三年來3度遇死亡威脅 美政治暴力再引關注

繼先前兩次暗殺未遂後，一名持槍男子今天闖入白宮記者協會晚宴的飯店安檢區開槍，這是美國總統川普3年來第3度面臨危險。川普是歷史上遭受攻擊次數最多的總統之一，這起事件勢必再度引發外界對美國政治暴力問題的疑慮。

傳出槍響時，約有2600名賓客在華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）參與這場晚宴，而此處也是1981年時任美國總統雷根（Ronald Reagan）遭槍擊重傷的地點。這次，歹徒衝向川普（Donald Trump）與數百名記者、政府官員及賓客共進晚餐的宴會廳，隨即遭安全人員開槍制止並帶走拘留。川普等人隨後也緊急撤離飯店。

紐約時報（The New York Times）報導，這已是川普3年來第3度面臨危險。2024年競選期間，他曾歷經兩次刺殺未遂，其中一次是在賓州巴特勒（Butler）子彈擦過他的耳朵，川普瞬間表情痛苦，摀住耳朵並蹲下，特勤局幹員立即蜂擁而上，用肉身築人牆將他掩護在地。

川普今天在事發後回到白宮舉行記者會表示，一名「攜帶多件武器」的嫌犯衝向安全檢查哨，遭到特勤局人員制伏，一名特勤人員中彈，但並無大礙。

目前尚不清楚31歲兇手艾倫（Cole Thomas Allen）的動機，但這起暴力事件勢必將再度引發外界對美國政治暴力問題，以及川普周邊保安是否足夠的疑慮。

川普事後表示，「這是一個危險的行業」，意指身為政治領袖的風險。他還將自身的職業比喻為賽車手或鬥牛士，直言總統被槍擊或遇害的機率更高。他說：「沒人告訴我這是一份如此危險的職業。」

舉行晚宴的華盛頓希爾頓飯店入口，並未設置金屬探測器，只有在內部更靠近宴會廳的區域才有設置安全警戒線。川普發布的一段保全影像顯示，槍手衝過安檢哨後，才在接近宴會廳前被制伏。

●川普接連遭暗殺未遂 特勤局改革聲浪升高

2024年7月13日，川普成為自1981年的雷根（RonaldReagan）總統以來，首位遭遇暗殺未遂的美國在任或前總統，當時他正在賓州巴特勒發表演講，子彈擦傷了他的耳朵。

20歲的槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）在特勤局（Secret Service）還擊並將其擊斃前，已朝川普連開數槍。但槍手幾乎殺害川普的這件事，立即引發外界要求特勤局進行改革，特勤局的能力也受到質疑。

接著，在2024年9月15日，58歲男子勞斯（RyanRouth）持步槍藏身於西棕櫚灘（West Palm Beach）川普國際高爾夫俱樂部（Trump International Golf Club）的灌木叢中，密謀行刺川普。勞斯後來被判意圖刺殺罪名成立，遭判無期徒刑。

川普被問及為何自己屢屢成為暴力攻擊目標時，他指出，這與他任內產生的重大影響力有關。

川普說：「我研究過各種暗殺事件，我必須告訴你，影響力最大、最有作為的那些人，才是被針對的對象。」

●不只川普遭鎖定 兩黨人士都遭殃

紐時指出，除了已知的行刺企圖外，川普還面臨其他威脅。聯邦檢察官表示，伊朗特工曾密謀刺殺川普，報復川普首任任期內擊殺協助主導伊朗恐怖主義行動的伊斯蘭革命衛隊少將蘇雷曼尼（QassimSoleimani）。

總統始終是政治暴力的頭號目標，但多年來，這類威脅也影響到各地、各級政府官員，兩大黨都有人因而受害甚至喪命。

2017年，路易斯安那州共和黨聯邦眾議員史卡利塞（Steve Scalise）等人在國會棒球練習期間遭遇大規模槍擊，史卡利塞身負重傷，幾乎喪命。去年，保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遭刺殺身亡。

民主黨人也同樣常遭威脅。明尼蘇達州民主黨州議員霍特曼（Melissa Hortman）及其夫婿馬克（MarkHortman）均遭殺害；賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）住所遭縱火攻擊；前聯邦眾議院議長裴洛西（NancyPelosi）丈夫被鐵鎚襲擊；前副總統賀錦麗（KamalaHarris）在亞利桑那州的競選辦公室也曾發生槍擊事件。

●川普談社會分歧 籲和平解決對立

川普今天也談及目前社會的氛圍。他說：「在今晚事件發生之際，我呼籲所有美國人，都能用心致力於以和平方式解決分歧。」

被問到自己屢遭攻擊，是否會因此改變行事方式。他表示，自己盡量不去想這項工作的危險。

談到晚宴臨時喊卡，川普說：「我們會重新安排。我們還是會舉辦，不會讓任何人控制這個社會，也不會就此取消活動。」