認了！CBS新聞：白宮晚宴槍手供稱目標是「川普政府官員」

美國總統川普在美東時間25日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件。正在美國華府智庫「印太安全研究所」擔任訪問學人的民進黨前秘書長、內政部前部長、基隆前市長林右昌說，發生狀況的華盛頓希爾頓飯店離他的住處沒有很遠，這次是人生中第一次跟這種事情這麼接近，很有真實感。

2026-04-26 12:29