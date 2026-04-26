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認了！CBS新聞：白宮晚宴槍手供稱目標是「川普政府官員」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國執法人員25日拘捕白宮記者協會晚宴槍擊事件嫌犯艾倫。路透
美國執法人員25日拘捕白宮記者協會晚宴槍擊事件嫌犯艾倫。路透

美國總統川普在美東時間25日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件。哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞報導，消息人士表示，嫌犯供稱目標是川普政府官員。

兩名消息人士指出，在晚宴會場外犯下槍擊事件的嫌犯艾倫（Cole Allen）被捕後告訴執法人員，他原本想射殺川普政府官員。

另有一名執法部門消息人士向CBS新聞表示，嫌犯並未明確表示鎖定川普，僅稱目標是「政府官員」。

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