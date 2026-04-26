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出席白宮記者晚宴遇槍響 川普：特勤人員中槍無大礙

中央社／ 華盛頓26日專電
川普。（美聯社）
川普。（美聯社）

美國總統川普昨晚出席白宮記者協會晚宴期間，周遭傳出槍響，川普等人緊急撤離華盛頓希爾頓飯店。他隨後回到白宮舉行記者會表示，一名「攜帶多件武器」的嫌犯衝向安全檢查哨，遭到特勤局人員制伏，一名特勤人員中彈，但無大礙。

根據現場影片，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）及其他多名官員出席白宮記者協會晚宴期間，突然傳出槍響，川普當時正在與人交談，但因附近出現騷動而被打斷。

現場傳出巨響後，特勤人員旋即衝進會場應對。川普與梅蘭妮亞也在講台後方蹲下，多名特勤人員立即護送兩人離開宴會廳。

川普安全無恙，他也透過社群媒體發文表示，梅蘭妮亞、副總統范斯（JD Vance）及所有內閣成員目前狀況均安。

川普隨後回到白宮並在新聞簡報室舉行記者會表示，一名男子「攜帶多件武器」衝向安全檢查哨，被幾位非常英勇的特勤局人員制伏。

川普還說，有一名特勤人員中彈，被威力強大的槍枝近距離射擊，幸好防彈背心救了他一命。他剛跟那名人員通話，對方狀況很好。

他表示，嫌犯已被逮捕，執法人員正在調查犯罪動機。被問及是否認為自己是嫌犯意圖攻擊的目標，他說，「我想是的」。

川普稍早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）公開嫌犯遭制伏在地的照片。他也說，執法人員已到嫌犯位於加州的住處搜索。

執法官員向美國有線電視新聞網（CNN）表示，嫌犯是一名31歲的加州男子。

在此之前，川普曾經歷兩起暗殺未遂事件。媒體問及，持續遇到這類事件的原因，他回應說，那些做得最多、影響力最大的人，才會是被盯上的人。

他說，自己做了很多，「我們改變了這個國家，有很多人對此感到不高興」。

昨晚白宮記者協會晚宴因槍擊事件而中斷，川普表示，已和活動負責代表談過，將於30天內擇期重新舉行。

這是川普首度以總統身分出席白宮記者協會晚宴。

美國 梅蘭妮亞 川普

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