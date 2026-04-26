抓馬杜洛前下注撈1300萬！美士官長買賣房產經營副業 積極布局退伍生活

美國陸軍特種部隊二等士官長范戴克（Master Sergeant Gannon Ken Van Dyke）參與規劃與執行逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，卻涉嫌在掌握機密資訊的情況下，於預測市場平台Polymarket下注，從中獲利40萬美元（約新台幣1300萬元），遭到逮捕並被起訴。華爾街日報25日獨家報導，范戴克不僅是資深軍人，也積極布局商業領域。

現年38歲的范戴克自2008年起為現役軍人，駐紮於北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg），預計28日在曼哈頓聯邦法院出庭應訊。他未回應記者詢問，法院紀錄也未列出代理律師。

范戴克在社群媒體上自稱房地產投資人。根據紀錄，他自2013年起開始在當地購置房產，通常每間價格介於10萬至30萬美元之間，最近一次購屋是在今年1月，購入一間34萬美元的三房住宅。他與掌控的公司在北卡羅來納州至少購買了8間房屋，並曾告訴一名熟人，正籌備成立另一家公司。

儘管公開紀錄顯示，范戴克截至2月底仍為已婚狀態，但住在南卡羅來納州格林維爾（Greenville, S.C.）市外的女子盧茲（Gianna Lutz）透露，范戴克去年曾透過Facebook聯絡她，表達追求之意，並稱自己創辦公司、管理出租房產及從事房屋翻修轉售。范戴克後來在一則簡訊中寫道：「一般民眾不了解軍隊的事，軍人也不了解商業的事。」

根據聯邦檢方說法，范戴克將大部分獲利轉入海外加密貨幣帳戶，並要求Polymarket刪除帳戶。另一方面，他也和許多美國人一樣，似乎積極開拓多重收入來源，並向盧茲提到自己計畫不久後退役，之後兼職經營房地產事業。他在訊息中寫道：「老實說，我不覺得那會讓我忙到哪裡去，所以我正在籌備成立一家科技顧問公司。」

盧茲表示，她曾與范戴克傳簡訊並通電話，但從未見面，對方最近一次傳訊息是在上周末。她說，范戴克給她的印象是「很有條理」，是一名積極進取的商人，也是重視家庭的父親，平時喜歡健行與潛水。

她透露，范戴克今年與她聯絡時，未提到任何近期的大筆收入，但曾提到自己參與過一件「幾個月前上過所有新聞」的事情，也因此有機會見到總統，並說：「那絕對是我做過最讓人不安的一件事。」