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抓馬杜洛前下注撈1300萬！美士官長買賣房產經營副業 積極布局退伍生活

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國陸軍特種部隊二等士官長范戴克參與規劃與執行逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛的行動，卻涉嫌在掌握機密資訊的情況下，於預測市場平台Polymarket下注，從中獲利40萬美元，遭到逮捕並被起訴。照片翻攝自YouTube / WHAS11
美國陸軍特種部隊二等士官長范戴克參與規劃與執行逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛的行動，卻涉嫌在掌握機密資訊的情況下，於預測市場平台Polymarket下注，從中獲利40萬美元，遭到逮捕並被起訴。照片翻攝自YouTube / WHAS11

美國陸軍特種部隊二等士官長范戴克（Master Sergeant Gannon Ken Van Dyke）參與規劃與執行逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，卻涉嫌在掌握機密資訊的情況下，於預測市場平台Polymarket下注，從中獲利40萬美元（約新台幣1300萬元），遭到逮捕並被起訴。華爾街日報25日獨家報導，范戴克不僅是資深軍人，也積極布局商業領域。

現年38歲的范戴克自2008年起為現役軍人，駐紮於北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg），預計28日在曼哈頓聯邦法院出庭應訊。他未回應記者詢問，法院紀錄也未列出代理律師。

范戴克在社群媒體上自稱房地產投資人。根據紀錄，他自2013年起開始在當地購置房產，通常每間價格介於10萬至30萬美元之間，最近一次購屋是在今年1月，購入一間34萬美元的三房住宅。他與掌控的公司在北卡羅來納州至少購買了8間房屋，並曾告訴一名熟人，正籌備成立另一家公司。

儘管公開紀錄顯示，范戴克截至2月底仍為已婚狀態，但住在南卡羅來納州格林維爾（Greenville, S.C.）市外的女子盧茲（Gianna Lutz）透露，范戴克去年曾透過Facebook聯絡她，表達追求之意，並稱自己創辦公司、管理出租房產及從事房屋翻修轉售。范戴克後來在一則簡訊中寫道：「一般民眾不了解軍隊的事，軍人也不了解商業的事。」

根據聯邦檢方說法，范戴克將大部分獲利轉入海外加密貨幣帳戶，並要求Polymarket刪除帳戶。另一方面，他也和許多美國人一樣，似乎積極開拓多重收入來源，並向盧茲提到自己計畫不久後退役，之後兼職經營房地產事業。他在訊息中寫道：「老實說，我不覺得那會讓我忙到哪裡去，所以我正在籌備成立一家科技顧問公司。」

盧茲表示，她曾與范戴克傳簡訊並通電話，但從未見面，對方最近一次傳訊息是在上周末。她說，范戴克給她的印象是「很有條理」，是一名積極進取的商人，也是重視家庭的父親，平時喜歡健行與潛水。

她透露，范戴克今年與她聯絡時，未提到任何近期的大筆收入，但曾提到自己參與過一件「幾個月前上過所有新聞」的事情，也因此有機會見到總統，並說：「那絕對是我做過最讓人不安的一件事。」

委內瑞拉 馬杜洛 華爾街日報

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