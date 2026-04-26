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民主讓人更長壽？ 美研究證實：銀髮族參與投票「死亡風險顯著降低」

聯合新聞網／ 綜合報導
研究顯示，投票帶來的長壽效益不受參與者的財富、學歷或政治傾向影響，只要有「參與投票」的動作，就能促進身心健康。示意圖／Ingimage
研究顯示，投票帶來的長壽效益不受參與者的財富、學歷或政治傾向影響，只要有「參與投票」的動作，就能促進身心健康。示意圖／Ingimage

許多研究早已證實，參與志工服務等社會活動，有助於降低心血管疾病發生率並促進心理健康。然而，一項來自美國賓州大學的最新研究更進一步發現，對於年長者而言，「參與投票」這項行為本身，竟與延長壽命、降低死亡風險息息相關，且這種正面影響可長達15年之久。

據外媒報導，這項研究發表於《老年學期刊，B輯：心理科學與社會科學》（The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences），由賓州大學社會政策與實踐學院的學者漢地（Femida Handy）與印第安納大學的莎拉（Sara Konrath）共同主筆。

漢地解釋，選民通常知道自己投下的一票，並不會直接改變全國性選舉的結果，因此「投票」在某種程度上可被視為一種不求回報的「利他行為」。過去針對特定社會參與（如志工服務）的健康效益已有諸多討論，但這是學界首度針對「投票行為」對人體健康的具體影響進行深入探討。

研究團隊追蹤了參與2008年美國總統大選投票與未投票的年長者，並檢視他們在接下來5年、10年及15年內的死亡風險。

研究結果顯示，有參與投票的年長者，其整體死亡風險顯著降低。更令人訝異的是，在追蹤15年後，那些原本「健康狀況較差」的年長者，從投票行為中獲得的長壽效益反而最為明顯。

這項研究也打破了外界對於投票行為與健康關聯的幾項迷思：

無關財富與學歷：研究證實，這種長壽效益並非由參與者本身的財富、教育程度、過往的公民參與度或政治傾向所造成。

不受選舉結果影響：即使自己支持的候選人最終落選，這些選民在未來幾年內的死亡風險依然較低。

投票方式不拘：無論是親自到投票所排隊，或是採取遠距通訊投票，兩者皆能帶來相同的健康益處。

漢地強調：「我們很驚訝地發現，無論是親自投票還是遠距投票，人們都能獲得這些好處。這表明『投票行為本身』遠比投票方式、甚至是投給誰來得更重要。」這項研究結果也呼應了美國醫學會（AMA）鼓勵民眾參與投票的建議，證明鼓勵年長者持續參與公民活動，對其身心健康與長壽具有深遠的關鍵影響。

投票 美國

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