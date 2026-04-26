白宮記者晚宴傳槍響 賴總統譴責政治暴力

美國總統川普25日再度遭遇槍擊，不過他在過程中沒有受傷；川普當日晚間舉行記者會說明情況，川普說，只有最有影響力、做最多的人才會被槍擊；川普也說，這是非常危險的工作，笑稱如果當初魯比歐跟他說總統的工作這麼危險，他就不會參選了。

2026-04-26 12:23