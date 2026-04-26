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白宮記者晚宴傳槍響 賴總統譴責政治暴力
美國總統川普出席白宮記者協會晚宴期間，周遭疑似傳出槍響，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）緊急撤離華盛頓希爾頓飯店，現場一度陷入混亂。總統賴清德透過社群平台X發文表達關切，並強烈譴責任何形式的政治暴力行為。
美國總統川普出席在華府舉行的白宮記者協會晚宴時傳出槍響，川普和多名官員緊急撤離現場。川普隨後發文表示，特勤局與執法部門表現出色，行動既迅速又英勇，槍手已被逮捕。
賴總統透過社群平台發文表示，對於白宮記者晚宴傳出槍擊事件，他感到震驚且深切關切。賴總統說，很欣慰得知川普總統及其他與會者皆未受到人身傷害，並強烈譴責任何形式的政治暴力行為。
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