白宮記者晚宴槍響他住附近聽救護車急駛聲 林右昌曝：很有真實感

美國總統川普在美東時間25日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件。正在美國華府智庫「印太安全研究所」擔任訪問學人的民進黨前秘書長、內政部前部長、基隆前市長林右昌說，發生狀況的華盛頓希爾頓飯店離他的住處沒有很遠，這次是人生中第一次跟這種事情這麼接近，很有真實感。

林右昌剛剛在臉書貼文指出，之前窗外好幾波救護車疾駛，刺耳的喇叭跟警笛聲大響，當時不知發生什麼事。後來看了新聞，才知道是川普參加白宮記者晚宴發生槍響。

林右昌說，發生狀況的華盛頓希爾頓飯店離我的住處沒有很遠，以前看這種事總感覺是在十萬八千里之外，但這次卻是人生中第一次跟這種事情這麼接近，很有真實感。

林右昌到華府目前是第二周，他租的公寓就在喬治▪︎華盛頓大學（GWU）旁邊，離Foggy Bottom（GWU）地鐵站步行只要三分鐘。

林右昌曾傳聞參選台北、新北市長，但他都否認，後來決定暫離台灣，4月8日曾貼文受邀前往美國華府智庫「印太安全研究所」擔任訪問學人。林右昌並說，此行是賴清德總統的建議，他並不是去「沉潛」，而是一場「鍛煉」與「修行」。