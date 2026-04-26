影／白宮晚宴槍手身分曝光！31歲加州男教師入住同飯店且自組長槍

美國總統川普在美東時間25日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件。紐約郵報報導，聯邦執法部門消息人士證實，槍手為來自加州托倫斯（Torrance）的31歲男教師艾倫（Cole Allen）。

新聞周刊報導，艾倫於2013年9月至2017年6月就讀加州理工學院，擁有機械工程學士學位，並就讀多明格斯山加州大學，獲頒電腦科學碩士學位，曾當過機械設計工程師與獨立遊戲開發者，2020年6月起在教育輔導機構「C2教育中心」（C2 Education）擔任兼職教師。加州理工已證實艾倫曾就讀該校。

這起槍擊案發生在當地時間25日晚間8時30分過後，晚宴主要安檢區附近傳出槍響，艾倫隨即被拘留。根據報導，他在靠近飯店側邊入口、監控較為鬆散的區域組裝一把「長型」武器，隨後開火並朝宴會廳方向衝去。現場人士形容，入口附近有一個用來放置餐車的「臨時空間」，當時「沒有任何維安」。

晚宴活動志工梅布斯（Helen Mabus）表示，艾倫當時就在該空間內，「他從包包之類的地方把武器拿出來」，並指該武器「很長」。

BBC 報導，川普在召開記者會前，先在真實社群分享監視器畫面，可見疑似嫌犯衝入飯店宴會廳、闖過安檢金屬探測器，維安人員隨即拔槍應對。川普還發布兩張照片，顯示一名赤裸上身男子倒在大廳地面、雙手被反銬在背後，據信為涉案槍手。

華府市長鮑賽（Muriel Bowser）在另一場記者會表示，中彈的特勤局人員已送醫治療，嫌犯也在醫院接受評估並持續由警方拘留。她感謝執法人員的應對，並指出所有來賓均安全無虞，沒有跡象顯示有其他人涉案。

華府都會警察局代理局長卡羅（Jeff Carol）表示，艾倫是華府希爾頓飯店的房客，房間已被列為調查範圍並加以封鎖。目前仍不清楚的作案動機，他並指嫌犯持有多種武器，「包括霰彈槍、手槍以及多把刀具」，且並未遭到槍擊，初步研判為單獨犯案，目前對公眾沒有威脅。受到嫌犯槍擊的特勤局人員已送往當地醫院，目前「精神狀況良好」。

被問及嫌犯如何能攜帶高口徑武器進入會場深處時，卡羅表示，調查將檢視整個飯店的監視器畫面，以釐清犯案武器是如何被帶入。他說：「目前我們尚未掌握到這一層級的細節」，但現場發生槍擊並不代表安全機制失效，並強調嫌犯被制伏的安檢點本來就設置在該處，「發揮了作用」。

司法部代理部長布蘭奇表示，嫌犯將「很快」被起訴。華府聯邦檢察官皮羅指出，嫌犯目前面臨兩項指控，包括在暴力犯罪中使用槍械，以及使用危險武器襲擊聯邦人員，預計將於27日在聯邦法院出庭應訊。