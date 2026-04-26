白宮記者晚宴槍擊後首發聲！川普稱槍手為「孤狼」原本還想回去演說

美國總統川普在美東時間25日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場發生槍手強闖並開火事件，特勤局隨即將川普與第一夫人梅蘭妮亞緊急撤離。川普返回白宮後，穿著晚宴燕尾服召開記者會，表示「這真的非常出乎意料」。

衛報、BBC與CNN報導，川普與國土安全部長及聯邦調查局局長一同現身。他表示，白宮記協晚宴「是一場致力於言論自由、原本應該團結大家的活動」。他說：「從某種角度來看，一名攜帶多種武器的男子衝向安檢點，卻被非常勇敢的特勤局人員迅速制伏，某種程度上也是一件令人震撼的事。」

川普表示，他已基於透明原則，在真實社群發布嫌犯照片，並提到有一名特勤人員中彈，但「幸好他穿著非常好的防彈背心」。他指出，宴會廳本身安全性很高，槍手是從約50碼外衝過去，距離會場仍相當遠，「目前看來，他們認為這是一名孤狼」，執法人員也正搜查嫌犯位於加州的住處。

他進一步說明，中槍的特勤人員是在「非常近的距離遭到一把威力很強的武器射擊，但防彈背心發揮了作用」。他表示已與該名特勤人員通話，稱對方狀況良好、精神振奮，「他的士氣很高，我們也告訴他，我們愛他、尊敬他，他是一個非常自豪的人。」

川普表示，這起事件凸顯白宮興建大型宴會廳的必要性。他也呼籲保持和平，並稱讚媒體對事件的報導「相當負責任」。同時，他高度肯定執法人員的應對，並表示自己原本希望返回宴會廳完成演說，「我非常努力想留下來。」

這場記者會的第一個提問，由白宮記者協會（WHCA）會長姜偉嘉（Weijia Jiang）提出。她指出，川普曾歷經暗殺未遂事件，最知名的是在賓州巴特勒（Butler）的戶外造勢活動中。川普則表示，記協晚宴槍響時，他「以為是托盤掉落，聲音相當大，而且來自相當遠的地方」，且那時槍手「還沒接近會場」。

川普表示，在記協晚宴槍擊發生前，他原本的演說會嚴厲批評媒體，但現在語氣將會收斂。他說：「我們談的是憲法中的言論自由，這才是重點。不只是白宮記者，這其實是基於我們憲法中的言論自由。」川普還說，會在接下來30天內再辦一次白宮記協晚宴，且會把它「辦得更大、更好，也更完善」。

警方目前尚未說明槍手動機。川普近年來曾歷經兩起暗殺未遂事件。有記者詢問他對此的看法，川普表示，他曾研究過暗殺事件，認為人們會鎖定那些產生「最大影響力」的人，並提到遭刺殺的美國總統林肯。

川普表示，被鎖定的通常是「大人物」，並說：「我不太願意這麼說，但某種程度上我感到榮幸」，同時補充，他的政府為國家做了很多事情，但有些人對此並不滿意。