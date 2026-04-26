雷根遇刺同地點！30多歲槍手闖白宮記協晚宴開火被捕 特勤中彈

美國總統川普在美東時間25日晚間8時（台灣時間26日早上8時）出席白宮記者協會晚宴期間，現場傳出槍響，特勤局隨扈隨即將他與第一夫人梅蘭妮亞緊急撤離。聯邦調查局（FBI）華府地方辦公室表示，嫌犯已被拘留。

FBI華府地方辦公室在「X」發布聲明指出，首都應變小組（National Capital Response Squad）已對槍擊事件作出應對，嫌犯目前已被拘留。

福斯新聞提供的現場畫面顯示，在白宮記者晚宴傳出槍聲、現場陷入恐慌與混亂後，執法人員持槍搜索槍手，並高喊「有人倒地」。

CNN與福斯新聞報導，一名槍手進入晚宴會場所在地的華府希爾頓飯店後，衝過金屬探測器並開火，一名特勤局人員的防彈背心中彈，已被送往當地醫院，並無大礙。嫌犯已被拘留，身分尚未確認。多名知情執法人員表示，當局已確認這名疑似槍手為一名來自加州的30多歲男子。

衛報指出，白宮記者晚宴每年都在華府希爾頓飯店舉行，該地也是美國前總統雷根於1981年遭刺客槍擊並重傷的地點。