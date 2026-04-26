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雷根遇刺同地點！30多歲槍手闖白宮記協晚宴開火被捕 特勤中彈

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入開槍的嫌犯照片。圖／取自川普真實社群帳戶
美國總統川普25日在他的真實社群帳戶中，貼出在華府希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴上闖入開槍的嫌犯照片。圖／取自川普真實社群帳戶

美國總統川普在美東時間25日晚間8時（台灣時間26日早上8時）出席白宮記者協會晚宴期間，現場傳出槍響，特勤局隨扈隨即將他與第一夫人梅蘭妮亞緊急撤離。聯邦調查局（FBI）華府地方辦公室表示，嫌犯已被拘留。

FBI華府地方辦公室在「X」發布聲明指出，首都應變小組（National Capital Response Squad）已對槍擊事件作出應對，嫌犯目前已被拘留。

福斯新聞提供的現場畫面顯示，在白宮記者晚宴傳出槍聲、現場陷入恐慌與混亂後，執法人員持槍搜索槍手，並高喊「有人倒地」。

CNN與福斯新聞報導，一名槍手進入晚宴會場所在地的華府希爾頓飯店後，衝過金屬探測器並開火，一名特勤局人員的防彈背心中彈，已被送往當地醫院，並無大礙。嫌犯已被拘留，身分尚未確認。多名知情執法人員表示，當局已確認這名疑似槍手為一名來自加州的30多歲男子。

衛報指出，白宮記者晚宴每年都在華府希爾頓飯店舉行，該地也是美國前總統雷根於1981年遭刺客槍擊並重傷的地點。

25日舉行的白宮記者協會年度晚宴發生槍手開火事件，在這張影像截圖中，美國總統川普（中）在特勤人員護送下離開現場。路透
25日舉行的白宮記者協會年度晚宴發生槍手開火事件，在這張影像截圖中，美國總統川普（中）在特勤人員護送下離開現場。路透

美國 川普 白宮

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