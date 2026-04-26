海湖俱樂部舉行加密幣大會 川普幣暴跌受關注

美國總統川普今天在佛州棕櫚灘海湖俱樂部（Mar-a-Lago）主持第2屆川普幣（$TRUMP）大會，儘管「川普幣」已從去年高點暴跌了96%，這場盛宴仍照常舉行。

這次聚會邀請對象為迷因幣$TRUMP持倉排名前297名的持有人，川普稱之為「全球最頂級的」加密幣商業論壇，並由他本人擔任主題引言人；持倉排名前29名的人還受邀與總統一起舉香檳酒慶祝。

路透社報導，這一天的活動，再次顯示川普結合總統身分與家族日益龐大的加密資產事業，而多數政府倫理專家認為，此一做法在當代極為罕見，特別是總統家族的加密資產暴增，影響了美國加密貨幣政策走向的情況下。

對川普家族更廣泛參與加密貨幣事業，最近外界要求審查的聲浪擴大，民主黨領袖更呼籲要調查。

此次聚會並未對外開放，但川普隨後告訴記者，他認為自己有「義務」支持加密產業。

川普在今天下午登上「空軍一號」返回華盛頓特區前表示：「身為總統，我必須確保所有產業都能良好發展。加密產業規模龐大，實際上已經趨於主流。」

路透社報導，在發行初期買入「川普幣」的許多小額投資人，目前在帳面上的投資獲利幾乎是蒸發掉，不過川普家族及其相關機構仍持續從加密貨幣生態系統中獲利。

路透社調查指出，川普家族從加密資產銷售中取得逾10億美元，僅2025年上半年相關銷售獲利至少3.36億美元，未實現獲利則可能更達數十億美元。

去年第一屆「川普幣」競賽於華盛頓特區近郊的高爾夫俱樂部舉辦，也引發倫理專家質疑。

$TRUMP目前徘徊於歷史低點附近，遠低於2025年1月發行初期曾創下的75美元高價。

根據交易平台數據，昨天深夜$TRUMP報價約3美元；川普今天演說時還一度跌至2.53美元；他飛離佛州後，報價仍維持在2.6美元以下。

分析公司Nansen指出，297名入選的持有人總共持有約2900萬美元價值的$TRUMP，數額遠低於他們在2025年5月首屆比賽中持有的1.48億美元。

Nansen為路透社準備的一項分析說：「目前行情與去年發行初期相比，落差極大。2025年剛上市時投資人積極買入並持有，帶動行情一路高漲；在2026年也曾短暫活躍，但已不如2025年那般有信心，市場需求也未持續下去。」