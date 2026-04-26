白宮記者晚宴變驚魂現場！CNN主播曝槍聲瞬間 目擊者：男子持槍倒地

美國總統川普在美東時間25日晚間8時（台灣時間26日早上8時）出席白宮記者協會晚宴期間，現場傳出槍響，特勤局隨扈隨即將他與第一夫人梅蘭妮亞緊急撤離。

CNN、BBC與華爾街日報報導，此次晚宴在華府希爾頓飯店宴會廳舉行，川普本人、梅蘭妮亞、副總統范斯以及多名內閣成員均有出席。當時晚宴才進行數分鐘，川普正坐在前方舞台上，宴會廳附近突然響起槍聲。

隨行記者報導，現場有多名特勤局人員高喊「有人開槍」，川普隨即由特勤人員迅速帶離會場；包括國防部長赫塞斯在內的多名高階官員，也由各自維安人員護送撤離。反突擊小組（Counter Assault Team, CAT）隨後持長槍站上舞台，並將槍口朝向宴會廳後方。媒體記者與其他出席者仍留在現場，宴會廳一度陷入混亂，與會者一段時間後才陸續從桌下起身，開始了解情況。

根據隨行記者團消息，有特勤人員透過無線電表示槍手已被拘捕，川普也在真實社群發文報平安。一名政府官員表示，他希望返回白宮記者晚宴現場，但特勤局不同意。

川普稍後再度發文表示：「執法人員已依照標準程序要求我們離開現場，我們將立即照辦。我將在30分鐘後於白宮新聞簡報室召開記者會。第一夫人、副總統以及所有內閣成員狀況良好。我們將在半小時後向各界說明情況。我已與本次活動的相關負責人聯繫，活動將於30天內重新安排舉行。」

目前尚無官方證實或說明事件細節。不過，CNN主播布利策（Wolf Blitzer）表示，事發當時他正在白宮記者協會晚宴主宴會廳外，並聽到槍聲。他說：「我開始在我附近的走廊聽到槍聲，接著一名警察把我撲倒在地，壓在我身上。之後警察把我帶走，帶進男廁，那裡比較安全，裡面大約有15名男子，警方不讓他們離開，事情就是這樣發生的。」

布利策還說：「突然有一名持武器的男子開始開槍，那是一把殺傷力很強的武器，而當時我距離他只有幾英尺遠。」

一名出席晚宴的來賓、退伍軍人提爾曼（Erin Thielman）則表示，她離開宴會廳打電話給兒子時，聽到3聲巨大聲響，認為可能是槍聲，並看到一名男子在她面前倒地，該男子身上攜帶疑似步槍與彈匣。提爾曼隨後下樓，看到維安人員拔出手槍應對。

BBC指出，這是川普以現任總統身分首次出席白宮記者協會晚宴，也可能是近年來、甚至史上首次該活動出現安全漏洞。網路上已出現疑似槍手遭制伏畫面，但尚未得到證實。