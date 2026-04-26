因槍響被護送離開白宮記者晚宴 川普：槍手已被捕

美國總統川普25日出席「白宮記者協會晚宴」，不過現場出現槍響，川普被特勤人員護送離開，川普於美東時間晚間9時17分發文指出，槍手已經被逮捕。

川普25日出席白宮記者協會晚宴，於美東時間晚間約8時15分與第一夫人梅蘭妮亞（Melania）一起進場上台；川普正與CBS資深白宮記者等人談話之際，特勤維安人員突然進入現場，將川普和第一夫人雙雙護送離開；據了解，特勤維安人員在現場喊：有人開槍（shots fired）。

川普稍晚發文表示，稱讚華府特勤和執法人員表現非常出色，指他們很快行動，也很勇敢；川普指出，槍手已經被捕，並表示，他建議讓活動繼續下去，認為「讓表演繼續下去」（let the show go on），但也遵循執法人員的指示，指他們會盡快做出決定。

川普說，今晚的晚宴已經與原本的計畫大不相同，未來要再辦一次。