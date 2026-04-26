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出席白宮記者協會晚宴遇槍響 川普真實社群報平安稱槍手已被捕
美國總統川普在美東時間25日晚間8時（台灣時間26日早上8時）出席白宮記者晚宴期間，現場疑似傳出槍響，特勤局隨扈隨即將他與第一夫人梅蘭妮亞緊急撤離。川普事後表示，特勤局與執法人員表現出色，槍手也已被逮捕。
川普在真實社群發文表示：「華府今晚可說是相當不平靜。特勤局與執法人員表現出色，反應迅速且勇敢。槍手已被逮捕，我已建議『讓活動繼續進行』，但最終仍將完全依據執法人員的判斷。他們很快就會作出決定。無論結果如何，今晚都將與原先規劃大不相同，我們之後勢必得再辦一次。」
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