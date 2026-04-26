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出席白宮記者協會晚宴遇槍響 川普真實社群報平安稱槍手已被捕

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞25日出席白宮記者晚宴。美聯社
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞25日出席白宮記者晚宴。美聯社

美國總統川普在美東時間25日晚間8時（台灣時間26日早上8時）出席白宮記者晚宴期間，現場疑似傳出槍響，特勤局隨扈隨即將他與第一夫人梅蘭妮亞緊急撤離。川普事後表示，特勤局與執法人員表現出色，槍手也已被逮捕。

川普在真實社群發文表示：「華府今晚可說是相當不平靜。特勤局與執法人員表現出色，反應迅速且勇敢。槍手已被逮捕，我已建議『讓活動繼續進行』，但最終仍將完全依據執法人員的判斷。他們很快就會作出決定。無論結果如何，今晚都將與原先規劃大不相同，我們之後勢必得再辦一次。」

美國 梅蘭妮亞 華府

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因槍響被護送離開白宮記者晚宴 川普：槍手已被捕

美國總統川普25日出席「白宮記者協會晚宴」，不過現場出現槍響，川普被特勤人員護送離開，川普於美東時間晚間9時17分發文指出，槍手已經被逮捕。

出席白宮記者協會晚宴遇槍響 川普真實社群報平安稱槍手已被捕

美國總統川普在美東時間25日晚間8時（台灣時間26日早上8時）出席白宮記者晚宴期間，現場疑似傳出槍響，特勤局隨扈隨即將他與第一夫人梅蘭妮亞緊急撤離。川普事後表示，特勤局與執法人員表現出色，槍手也已被逮捕。

影／川普出席白宮記者晚宴傳有人開槍 與第一夫人梅蘭妮亞緊急撤離

美國總統川普在美東時間25日晚間8時（台灣時間26日早上8時）出席白宮記者晚宴期間，但根據Axios記者拉維德（Barak Ravid）報導，安保人員已將他從現場緊急撤離。

恢復槍決 美司法部：加快執行死刑

在美國總統川普下令重啟死刑，並將積極求處死刑後，美國司法部廿四日宣布，為了加快執行死刑，已指示監獄官對聯邦死刑犯恢復用槍決執行死刑。川普去年一月廿日一就任，就呼籲擴大死刑的適用範圍，以對付「最邪惡」的罪行。

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