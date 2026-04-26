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影／川普出席白宮記者晚宴傳有人開槍 與第一夫人梅蘭妮亞緊急撤離

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影／川普出席白宮記者晚宴傳有人開槍 與第一夫人梅蘭妮亞緊急撤離

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導

美國總統川普在美東時間25日晚間8時（台灣時間26日早上8時）出席白宮記者晚宴期間，但根據Axios記者拉維德（Barak Ravid）報導，安保人員已將他從現場緊急撤離。

連結：https://x.com/BarakRavid/status/2048200025226813887?s=20

連結：https://x.com/Acyn/status/2048201086381818186?s=20

天空新聞報導，活動舉行的場地外共聽到5聲槍響。根據「X」上的開源情報帳號OSINTdefender轉述，白宮記者晚宴傳出有人開槍後，川普與第一夫人梅蘭妮亞已被特勤局迅速帶離舞台，持槍特勤人員同時衝上台進行應對。

連結：https://x.com/sentdefender/status/2048200918110191989?s=20

美國 川普 梅蘭妮亞

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