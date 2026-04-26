影／川普出席白宮記者晚宴傳有人開槍 與第一夫人梅蘭妮亞緊急撤離

美國總統川普曾將「假新聞」推向主流，如今似乎又出現新的「假數學」。他在23日一場宣布降低藥價的活動中，為自己過去聲稱處方藥價格「下降超過100%」的說法辯護。但除非藥廠將價格降至零，甚至倒貼讓消費者使用產品，否則這在數學上不可能成立。

2026-04-25 14:16