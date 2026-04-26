恢復槍決 美司法部：加快執行死刑

在美國總統川普下令重啟死刑，並將積極求處死刑後，美國司法部廿四日宣布，為了加快執行死刑，已指示監獄官對聯邦死刑犯恢復用槍決執行死刑。川普去年一月廿日一就任，就呼籲擴大死刑的適用範圍，以對付「最邪惡」的罪行。

美國政府已幾世紀未用槍決執行死刑。前總統拜登任內曾下令暫停執行死刑，卸任前還為卅七名聯邦死囚減刑，僅保留三名死刑犯的死刑。川普去年回任首日，立即撤銷拜登的暫停死刑令。現有九人正被聯邦檢察官求處死刑。

代理司法部長布蘭奇廿四日聲明，拜登政府未能履行保護美國人民的職責，在川普領導下，司法部將再次依法執法，與受害者站在一起。

現代美國司法體系一般規定用注射執行死刑。司法部廿四日指示聯邦監獄管理局用戊巴比妥鈉執行注射死刑，並採用槍決和電椅等方式，以加快執行死刑的速度。現有九個州允許用電椅執行死刑，但自二○二○年來就沒用過；另有南卡羅來納州及猶他州等五個州允許用槍決執行死刑。

司法部還指示聯邦監獄管理局可考慮用氮氣執行死刑。目前僅少數州透過立法允許用氮氣執行死刑。司法部說，最新的修改有助確保在無法取得特定藥物下，也能執行合法死刑。聯邦監獄管理局也接到指示可建造新設施，專門執行聯邦死刑。

川普第一任內，聯邦政府處決十三人，成為近一二○多年來任內執行死刑次數最多的美國總統。根據美國非營利組織死刑資訊中心（ＤＰＩ）統計，全美有廿多州已不執行死刑，其中廿三州已廢死，加州、賓州及俄勒岡州則暫停執行死刑。

目前全美有五個州允許死刑犯選擇槍決。自一九七六年以來，只有四個人被執行槍決。去年，最高法院允許南卡羅來納州執行十五年來首次槍決死刑。美國通常由州政府執行死刑，但聯邦政府在特定情況下也有權執行死刑。