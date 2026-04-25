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美檢察官撤回對鮑爾刑事調查 為華許獲得參議院同意鋪路

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
仍在翻修中的聯準會（Fed）大樓。美聯社
仍在翻修中的聯準會（Fed）大樓。美聯社

美國司法部24日撤回對聯準會（Fed）主席鮑爾進行的刑事調查，為參議院對下任Fed主席提名人華許行使同意權鋪路。

華盛頓特區檢察官皮羅在X網站上貼文指出，她已告知檢察署對Fed大樓預算超支案「結束我們的調查」，並已將調查案交由Fed的督察長處理。

皮羅此舉可望為參院行使華許任命案同意權消除障礙。以參議員提利斯為首的一些共和黨議員因為這項刑事調查案，拒絕支持華許任命案。由於鮑爾即將於5月15日任滿，現在皮羅撤回調查，被認為是華許任命案的一大突破。

川普近日還表示絕不會停止對鮑爾的刑事調查。據熟悉此事的人士表示，之所以峰迴路轉，主要是因為川普周一會見財政部長貝森特、白宮國會事務主管布賴德等人時，表示他希望華許案能儘快獲得國會通過。之後白宮、司法部、參議院銀行委員會主席史考特與參議員提利斯之間頻頻對話。川普之後指派Fed督察長霍羅維茲負責調查Fed大樓翻新案。

相關新聞公布後，美國公債殖利率下降；2年期下降5點，報3.75%；10年期下降2點，報4.30%因為投資人賭華許任命案能迅速通過，最終將使利率下降；市場預期Fed今年將會降息的機率小幅上升，但仍僅約40%。

參議員史考特24日表示，「我歡迎由Fed督察長審視此案，並期待能完全弄清楚為何預算會超支」。

各界認為刑事調查案終結，只是鮑爾在離開Fed之前最起碼想要見到的情況；他也需要見到華許捍衛Fed獨立性，及川普將不再試圖開革他本人及理事庫克的證據。

康乃爾大學教授、經濟學家普拉薩表示，「關鍵問題在於政府此舉是否只是假動作，使華許任命案能順利進行」。

川普 聯準會 華盛頓 鮑爾

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