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重啟死刑還不夠！川普政府擬增槍決、電椅 「氮氣窒息」也納入

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
猶他州德雷珀的猶他州立監獄行刑室內的一張椅子，攝於2010年6月18日。美聯社
猶他州德雷珀的猶他州立監獄行刑室內的一張椅子，攝於2010年6月18日。美聯社

美國總統川普下令重啟死刑，並對未來案件積極求處死刑後，美國政府24日宣布，計畫將槍決、電椅及氣體窒息納入最嚴重聯邦罪行定罪者的替代處決方式，並指出取得致命注射藥物面臨困難。

路透與美聯社報導，川普在2021年第一任期結束前不久，相隔20年後恢復聯邦處決，並在任期最後數月內以致命注射處決13名聯邦囚犯；聯邦此前50年間僅執行3次死刑，多數處決仍由各州政府負責。

川普2025年重返白宮後，撤銷前總統拜登的聯邦處決暫停令。司法部24日發布報告，建議將槍決、電椅及氣體窒息納入聯邦死刑執行方式，履行川普第二任期恢復聯邦死刑的承諾。

司法部代理部長布蘭奇（Todd Blanche）24日表示，前政府「未能履行保護美國人民的職責」，拜登的聯邦處決暫停令「削弱聯邦死刑制度，讓受害者、家屬、社區及整個國家承擔後果」，並強調「在川普總統領導下，司法部將再次依法執法，與受害者站在一起。」

美國現行司法體系一般採用注射死刑。司法部24日指示聯邦監獄管理局（Bureau of Prisons）使用戊巴比妥鈉（pentobarbital）執行注射死刑，並納入槍決與電刑等方式，以加快執行進度，同時可考慮使用氮氣（nitrogen gas）行刑。美國目前僅少數州立法允許採用此方式。報告指出，將替代方法納入規範，可使「即使特定藥物無法取得」仍能執行死刑。聯邦監獄管理局也被指示評估興建專用設施，用於執行聯邦死刑。

拜登曾將聯邦死刑名單中的40人中37人減刑，目前僅剩3人，分別為2015年波士頓馬拉松爆炸案犯人查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）、2017年南卡羅萊納州教堂槍擊案犯人魯夫（Dylann Roof），以及2023年賓州匹茲堡生命之樹猶太教堂殺人案犯人鮑爾斯（Robert Bowers）。

另一方面，川普政府的司法部正尋求對全國超過40名被告判處死刑，但相關案件尚未開審，審理過程可能需時數年，距離實際安排下一次處決仍有一段時間。

美國是少數仍保留死刑的西方國家之一，但民調顯示，近幾十年來，民眾對死刑的支持率大幅下降。然而，川普仍以空前頻率執行聯邦死刑。他第一任期內，聯邦政府處決了13人，是120多年來任一總統任內數量最多者。

美國 川普 白宮 死刑

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