川普喊處方藥降價600% 「假數學」破功

美國總統川普曾將「假新聞」推向主流，如今似乎又出現新的「假數學」。他在23日一場宣布降低藥價的活動中，為自己過去聲稱處方藥價格「下降超過100%」的說法辯護。但除非藥廠將價格降至零，甚至倒貼讓消費者使用產品，否則這在數學上不可能成立。

美聯社報導，川普在宣布與再生元製藥（Regeneron Pharmaceuticals，雷傑納隆）達成降低藥價協議時，承認自己曾誇稱降價幅度達「500%、600%」，但補充指出：「我們有時也會說50%、60%」，並稱這是一種「不同的計算方式」，還表示降幅可以達到「70%、80%、90%」。

他說：「這樣大家比較容易理解」，並表示「有兩種計算方式，不管哪一種，其實都沒有差別」。

當時也在場的衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）表示，他想起前一天在國會聽證會上與參議員華倫（Elizabeth Warren）的交鋒。華倫當時指出，若宣稱降價超過100%，可能意味著「企業應該付錢請你使用他們的藥」。甘迺迪則說，川普「有不同的計算方式」。

根據現場畫面，甘迺迪表示：「一位民主黨參議員稱，藥價下降600%在數學上是不可能的。我說，如果藥原本是100元，漲到600元，那就是上漲600%；如果再從600元降到100元，那就是節省600%。」川普隨即附和「沒錯」。

不過，這樣的說法並不正確。600確實是原本100的6倍，但從100增加到600，實際漲幅應為500%。甘迺迪接著說：「總統使用了這種數學方法。」

美聯社指出，這樣的計算方式其實並不存在，至少在正確的數學邏輯下不成立。價格確實可以上漲超過100%，例如商品從1元漲到2.10元，等於漲了110%。但價格不可能下降超過100%，因為最多只會降到0，也就是免費；一旦降幅超過100%，就等於要倒貼錢給消費者使用產品。