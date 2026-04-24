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掃除華許任命障礙 美司法部撤回對Fed主席鮑爾的刑事調查

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美司法部24日撤回對聯準會主席鮑爾的刑事調查。法新社
美司法部24日撤回對聯準會主席鮑爾的刑事調查。法新社

美國哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）24日表示，司法部已撤回對聯準會（Fed）主席鮑爾的刑事調查，意味著這場可能影響繼任者華許任命程序的僵局已落幕。

她指出，已將Fed裝修費用超支的調查，轉由Fed監察長進行內部調查，但她也說，「若事實顯示有必要，我將毫不猶豫重啟刑事調查」。

Fed監察長已兩度審查該工程，未發現任何不法情事。在美國總統川普及其核心盟友持續施壓下，鮑爾於2025年再次要求監察長重新檢視該案。

司法部撤回調查的決定，也為川普提名的Fed主席人選華許掃除障礙。

自川普提名華許以來，共和黨籍北卡羅萊納州參議員提利斯一直阻擋其人事任命程序，理由是對鮑爾的調查「子虛烏有」。提利斯與多名國會議員表示，沒有跡象顯示鮑爾涉及任何犯罪行為。

美國 川普 聯準會

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