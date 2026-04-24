民調：油價飆漲民眾怨川普 期中選舉共和黨選情不妙

路透社與益普索（Reuters/Ipsos）最新民調結果顯示，多數美國民眾將油價飆漲歸咎於美國總統川普，恐使得所屬共和黨在11月國會期中選舉的選情承受壓力。

路透社報導，這項在本週初完成的民調結果顯示，約77%的登記選民認為，川普應該對近期油價上漲負起相當程度的責任。川普決定美國與以色列聯合對伊朗發動攻擊，造成國際油價飆漲。

這種觀點在不同政治立場的選民中均獲得廣泛共鳴，包括55%的共和黨選民、82%的無黨派選民以及95%的民主黨選民，都認為川普應該為燃料成本攀升負責。

民調指出，約58%的選民表示，他們不太可能在11月3日的期中選舉，支持那些擁護川普對伊朗戰爭政策的候選人。這些選民中包括了1/5的共和黨選民與2/3的無黨派選民。

民調顯示，約77%的美國人認為燃料價格為重大隱憂。受訪者預期明年油價上漲的可能性是下跌的兩倍。

川普在競選時承諾解決前任民主黨總統拜登（JoeBiden）任內的通膨問題，而贏得2024年總統大選。

儘管川普4月16日在拉斯維加斯的演說中多次聲稱美國經濟正在「蓬勃發展」，且白宮網站也向訪客宣示「歡迎來到黃金時代」，但一般民眾的感受顯然有落差。

民調顯示，高達70%的受訪者不同意經濟正在「蓬勃發展」的說法；約82%的人表示通貨膨脹是一大擔憂。

此外，民調顯示共和黨在經濟議題上的傳統優勢正大幅萎縮。這項在4月15日至20日進行的調查顯示，38%的選民偏好共和黨的經濟議題，37%則認為民主黨較佳。

這僅存的1個百分點優勢，與川普2025年1月就職之初領先的14個百分點相比，落差極大。

這項民調總共訪問全美4557位成年人，其中包含3577名登記選民，誤差範圍為正負2個百分點。