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新一輪「大交易」不只買大豆 美盼中國買「所有」農產
美國總統川普可望下月14日至15日訪問北京。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）22日在國會聽證會上明確表示，希望在川普訪中期間，雙方就除大豆以外的更廣泛農產品採購達成協議。葛里爾強調，華府目標是取得中方採購「所有農產品」的承諾，將列川習會重大議題，華府並希望這能成為川普訪中行程的重要成果。
綜合外媒報導，葛里爾在眾議院籌款委員會，針對政府貿易優先事項作證時指出，美方正致力於與北京尚當局建立一套特定機制，旨在促進農產品等非敏感商品的貿易擴大。
美盼中方全面採購農產，被視為美中新一輪「大交易」的一部分。葛里爾透露，美方希望北京能對整體農業採購做出更廣泛的承諾，而不僅僅局限於過去作為指標的大豆項目。
資料顯示，中國對美大豆的採購在近一年已出現階段性回溫。然而，儘管有回溫，中國目前的大豆進口仍以巴西與阿根廷為主，美國所占比例維持在低檔。市場分析指出，這顯示中方的採購決策除了市場因素外，明顯帶有政策與談判籌碼的考量。
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